Deux anciens responsables du football chinois ont été condamnés à 11 ans de prison chacun pour avoir accepté des pots-de-vin, ont rapporté lundi les médias d'État.

Li Yuyi, ancien vice-président de la Fédération chinoise de football, a été condamné à 11 ans de prison et à une amende d'un million de yuans (environ 139 860 dollars américains) par le tribunal populaire intermédiaire de Jingzhou, dans la province du Hubei, en Chine centrale, a rapporté Xinhu a News, basé à Pékin, citant un communiqué du tribunal.

Les gains illégaux qu'il a obtenus grâce à la corruption seront récupérés et remis au Trésor public.

Le tribunal populaire du comté de Jiayu, dans le Hubei, a également condamné Fu Xiang, ancien vice-président exécutif et secrétaire général de l'association de football de Wuhan, à 11 ans de prison pour détournement de fonds et pour avoir accepté et donné des pots-de-vin.

Fu a également été condamné à une amende de 1,4 million de yuans (196 250 USD), tandis que l'argent qu'il a détourné et les gains illégaux provenant de la corruption seront récupérés et remis au Trésor public.

