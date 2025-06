"Après mûre réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de gardien de l'équipe nationale suisse. Cela a été pour moi un grand honneur et un privilège de pouvoir représenter mon pays au plus haut niveau pendant douze ans, au cours de 94 matches internationaux", a-t-il déclaré dans un communiqué de l'Association suisse de football (ASF).

"Avec la conclusion d'une nouvelle phase finale grandiose lors du championnat d'Europe chez nos voisins allemands, où j'ai auparavant passé des années inoubliables en Bundesliga, le moment est venu de faire mes adieux", a-t-il écrit dans sa déclaration, lui qui n'a encaissé aucun but à 35 reprises au cours de ses 94 sélections.

Sommer se retire en tant que gardien de but le plus capé de l'histoire de la sélection helvète: le dernier de ses 94 matchs internationaux a été l'élimination aux tirs au but en quart de finale de l'Euro contre l'Angleterre le 6 juillet dernier à Düsseldorf.

Le natif de Morges se concentrera désormais entièrement sur son club, l'Inter Milan, indique l'ASF.

"Le temps passé en équipe nationale a beaucoup compté pour moi. Je regarde avec fierté les nombreux moments inoubliables, les matchs passionnants, les victoires fêtées ensemble et les défis que nous avons relevés ensemble", a indiqué l'ancien gardien du Bayern Munich.

"Depuis l'âge de 15 ans, la Nati a été un élément important de ma vie", a-t-il souligné.

Sommer avait fait ses débuts le 30 mai 2012, à 23 ans, sous la direction d'Ottmar Hitzfeld, lors d'un match contre la Roumanie à Lucerne. Depuis le retrait de Diego Benaglio après la Coupe du monde 2014, Sommer, qui a rejoint le Borussia Mönchengladbach après la phase finale au Brésil, était le gardien de but numéro 1 de l'équipe nationale.

En 2021, le portier aux longs cheveux marrons et au serre-tête noir était devenu l'incarnation du cauchemar français en huitièmes de finale de l'Euro, après avoir repoussé le tir au but de Kylian Mbappé.

Son "plongeon vers la droite et le bras gauche levé ont permis à la Suisse d'éliminer la France et de se hisser pour la première fois depuis 67 ans dans le top 8 d'une phase finale", salue l'ASF.

