Le 11 août, le nouveau président iranien élu, Masoud Pezeshkian, a présenté son gouvernement à l'Assemblée consultative islamique – le Parlement iranien – pour un vote de confiance.

Conformément à la loi iranienne, le président du Parlement lira la lettre d'introduction du président, après quoi les documents d'accompagnement seront renvoyés aux commissions spécialisées compétentes pour examen.

Ces commissions ont pour mandat d'évaluer les qualifications, les références, l'expérience et les programmes proposés de chaque candidat ministériel, puis de soumettre leurs conclusions dans un rapport au président du Parlement.

Le rapport sera également imprimé et distribué à tous les membres du Parlement pour qu'ils puissent l'examiner. Une semaine après la présentation du gouvernement, une série de sessions parlementaires délibérera sur les politiques générales et le programme du gouvernement, et procédera à un vote de confiance pour le cabinet proposé.

Pendant cette période, les ministres désignés présenteront également leurs programmes aux commissions concernées et répondront à toute question des membres des commissions.

Le processus se terminera par des votes de confiance individuels pour chaque ministre, suivis d'un vote de confiance collectif pour l'ensemble du cabinet.

Le cabinet proposé par Pezeshkian

Le cabinet proposé a déclenché un débat houleux dans la presse iranienne, principalement centré sur la question de savoir si les antécédents politiques des candidats sont en accord avec les engagements pris par Pezeshkian pendant sa campagne électorale.

Il est à noter que l'âge moyen des membres du cabinet proposé est de près de 60 ans. Il n'y a qu'une seule femme parmi les candidats, et le cabinet du pays à majorité chiite ne comporte aucune représentation sunnite.

De plus, trois figures clés du cabinet de l'ancien président Ebrahim Raïssi ont été à nouveau nommées ministres. Cela a conduit à des accusations selon lesquelles le cabinet de Pezeshkian contredit ses promesses de campagne sur le rajeunissement, l'égalité des sexes, l'ouverture politique et le changement.

Malgré ses grands discours sur le changement, le cabinet proposé semble avoir les caractéristiques d'un gouvernement modéré au mieux, penché vers le conservatisme plutôt que vers le réformisme promis.

Cela a suscité des critiques de la part des réformistes du pays, le Front réformiste iranien ayant publié une lettre ouverte critique à l'égard de Pezeshkian. 3Dans le processus de formation du nouveau gouvernement, assurez-vous que des procédures erronées ne conduisent pas à l'exclusion de personnes talentueuses et ne fassent perdre confiance au public dans sa décision de vous élire", indique la lettre.

Azar Mansoori, la cheffe du Front, a également exprimé ses préoccupations personnelles dans un message sur X, déclarant : "Ce cabinet devrait être un symbole de changement, et non la perpétuation du statu quo."

L'opposition aux nominations de Pezeshkian ne se limite pas au Front réformiste, car l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, que Pezeshkian avait nommé vice-président pour la stratégie, a également annoncé sa démission.

Bien que les développements rapides indiquent des défis croissants pour le leadership de Pezeshkian concernant son cabinet proposé, les contours modérés et conservateurs de son gouvernement ne sont guère surprenants.

En effet, lors d'une interview récente, Pezeshkian a indiqué que le cabinet serait composé de personnes approuvées par le Guide suprême.

Une analyse des conditions politiques internes de l'Iran montre que les principaux défis auxquels le gouvernement de Pezeshkian doit faire face incluent un fossé croissant entre l'État et la société, des problèmes de légitimité, des crises liées à l'eau et à l'environnement, des pénuries d'énergie, et des préoccupations migratoires.

Parmi ceux-ci, on peut affirmer que la question de la légitimité est la plus pressante.

Un examen plus approfondi de la relation entre l'État et la société en Iran révèle que cette distance a atteint son plus haut niveau dans l'histoire de la république.

Cela est particulièrement évident dans la baisse significative de la participation électorale.

Défis en politique étrangère

Parmi les principaux défis que l'Iran doit relever en matière de politique étrangère figure son isolement sur la scène internationale.

Lors d'une discussion sur la télévision d'État iranienne, Pezeshkian l'a clairement exprimé.

"Le principe directeur de notre politique étrangère sera les intérêts du peuple iranien. L'objectif de notre politique étrangère ne sera pas la simple survie ; nous visons à passer d'une existence minimale à une vie satisfaisante, offrant des opportunités de croissance à notre peuple. Nous ne souhaitons pas rester isolés dans le monde."

En substance, Pezeshkian s'est engagé à poursuivre une politique étrangère alignée sur les normes mondiales.

L'isolement de l'Iran vis-à-vis de la communauté internationale représente un problème fondamental qui impacte directement la politique intérieure du pays. Ce problème trouve principalement son origine dans les sanctions imposées par les États-Unis.

Par conséquent, l'Iran a peu de chances de réaliser des progrès significatifs tant que la question de ces sanctions américaines n'est pas résolue.

Une analyse de la politique étrangère iranienne au cours des deux dernières décennies révèle que la question des sanctions a été un axe central.

La cause sous-jacente de ces sanctions est l'inquiétude internationale concernant le programme nucléaire discret de l'Iran.

De nombreux universitaires iraniens soutiennent que l'incapacité à résoudre ce problème et les sanctions persistantes représentent le plus grand obstacle au développement du pays.

Ils affirment que cette situation va au-delà des impacts économiques, affectant profondément à la fois les conditions politiques internes de l'Iran et les dynamiques de sécurité régionale.

L'ancien négociateur nucléaire Sayyed Abbas Araghchi, proposé par Pezeshkian comme ministre des Affaires étrangères, est connu pour son engagement en faveur du dialogue avec la communauté internationale et son soutien affirmé à l'accord nucléaire de 2015, qui a été unilatéralement abandonné par l'ancien président Donald Trump.

Du point de vue d'Araghchi, le non-respect par l'Iran des conventions et réglementations financières mondiales freine sa présence sur la scène économique mondiale à une époque où les systèmes mondiaux interconnectés et les normes internationales influencent fortement les activités et les politiques nationales. Par conséquent, l'Iran doit aborder cette question par le biais du dialogue.

Araghchi est l'une des rares personnes capables d'initier et de mener à bien un tel dialogue. Il est largement accepté par les modérés et a également obtenu l'approbation du Guide suprême.

En effet, la nomination d'Araghchi au poste de ministre des Affaires étrangères témoigne de l'inclination de l'Iran vers une politique étrangère plus modérée.

Araghchi peut-il réussir là où d'autres ont échoué ? C'est la question à un million de dollars alors que l'Iran cherche à bâtir son avenir sous la direction d'un nouveau leader.

L'auteur, Ata Şahit, est producteur exécutif pour TRT.

Avertissement : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, points de vue et politiques éditoriales de TRT Afrika.

