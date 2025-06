Le Sénégal a mis en place une commission d'experts juridiques, fiscaux et du secteur de l'énergie pour revoir ses contrats pétroliers et gaziers et travailler à les rééquilibrer dans l'intérêt national, a déclaré lundi le Premier ministre Ousmane Sonko à la télévision nationale.

Le président Bassirou Diomaye Faye, qui a battu le candidat de la coalition au pouvoir lors de la présidentielle de mars dernier, a ordonné un audit des secteurs pétrolier, gazier et minier après son entrée en fonction, et s'est engagé à renégocier les termes des contrats avec les opérateurs étrangers dans le pays si nécessaire.

Les autorités n'ont pas communiqué de détails sur l'audit ni de mises à jour sur les plans de renégociation.

Rééquilibrage

M. Sonko a déclaré qu'il s'engageait à respecter la promesse faite au peuple sénégalais "de revenir sur ces différents accords pour les réexaminer et travailler à leur rééquilibrage, évidemment dans l'intérêt national".

Il a déclaré que la commission disposera de ressources suffisantes pour examiner les contrats et engager des experts étrangers si nécessaire. Il n'a pas précisé la durée de l'examen.

Cette décision intervient peu de temps après que le Sénégal est devenu un producteur de pétrole. La société australienne Woodside Energy a annoncé en juin que son champ pétrolier et gazier de Sangomar avait produit son premier baril pétrole.

La production de gaz devrait également commencer d'ici la fin de l'année dans le cadre du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim (GTA), exploité par le géant britannique BP.

