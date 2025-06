Par Charles Mgbolu

Le patriotisme, diversement décrit comme l'amour inconditionnel, l'allégeance et la volonté de sacrifier jusqu'à sa vie pour le pays, prend une teinte différente lorsqu'il est considéré à travers le prisme subjectif d'une opinion façonnée par les circonstances.

Le patriotisme a évolué vers une compréhension et une interprétation plus contemporaines de ce que les citoyens ressentent pour un pays à travers les hauts et les bas de son histoire.

Alors, où en est le patriotisme au Nigéria dans le contexte de l'agitation actuelle autour de l'hyperinflation qui a déclenché diverses expressions d'angoisse et de désillusion ?

"De nombreux jeunes Nigérians sont en colère ; ils sont déçus par l'état actuel de l'économie et peinent à ressentir un sentiment de fierté pour le pays", explique le journaliste Nnamdi Ojiego à TRT Afrika.

Écriture sur le mur

Qu'il s'agisse des manifestants brandissant le drapeau russe lors des récentes manifestations dans certaines régions du pays ou du refus de certains de chanter l'hymne national réintroduit, la colère et la frustration refoulées sont omniprésentes.

"Les défis économiques du pays rendent les choses très difficiles. Nombreux sont ceux qui cherchent à évacuer leur frustration par tous les moyens. Le patriotisme, tel que nous le connaissons, est au plus bas, en particulier chez les jeunes", explique M. Ojiego.

Joseph Iwuezi, avocat basé à Lagos, estime que les difficultés économiques ont contribué à cette situation, même s'il ne cautionne pas ce qu'il considère comme des actes antipatriotiques.

"La situation économique actuelle n'est pas une raison pour brandir un drapeau étranger lors de manifestations. Inversement, on ne peut pas battre un enfant si fort et reculer quand il pleure", explique-t-il.

Selon M. Iwuezi, le ressentiment qui couve au Nigeria à propos de la hausse du coût de la vie depuis l'année dernière devrait éclater à un moment ou à un autre.

"Certains réagissent à la même situation différemment des autres. Les gens sont frustrés au Nigeria, où la faim et la maladie sont monnaie courante. Si les gens voient un moyen d'exprimer leurs frustrations, ils l'utiliseront", explique-t-il.

Réactions extrêmes

Nombreux sont ceux qui voient dans la montée d'une vague antipatriotique, qui s'est manifestée par des actes de destruction en marge de la manifestation, un signe des choses à venir et qui demandent des mesures correctives immédiates.

Les législateurs nigérians ont envisagé d'imposer une peine d'emprisonnement de 10 ans pour des actes jugés "subversifs", tels que la "destruction de symboles nationaux" ou le "refus de réciter l'hymne national et de prêter serment d'allégeance".

La proposition de loi a été annulée après avoir été fortement critiquée. « Il s'agissait d'un échec, d'une mauvaise approche », a déclaré M. Iwuezi à propos de cette initiative avortée.

"On ne peut pas utiliser la loi pour forcer les gens à exprimer leurs sentiments ou à faire preuve de patriotisme ouvertement."

Certaines vidéos virales des manifestations #EndBadGovernance montrent des sections de manifestants brandissant le drapeau russe et appelant Moscou à les "sauver".

Cela a même conduit l'ambassade de Russie au Nigeria à préciser qu'elle n'avait rien à voir avec les manifestants brandissant le drapeau.

Une réponse mesurée

La police nigériane a déclaré que plus de 90 personnes portant des drapeaux russes avaient été arrêtées.

« Il sera difficile de défendre ces personnes devant les tribunaux, car l'état de l'économie ne peut servir d'excuse pour commettre des crimes », déclare M. Iwuezi.

De nombreux Nigérians pensent également que l'attitude des hommes politiques, qui s'enrichissent avec les fonds publics et vivent de manière ostentatoire, alimente la colère et donne peu d'espoir aux masses.

Ojiego estime que des campagnes nationales de sensibilisation devraient être lancées pour prévenir de tels actes.

"Nous pouvons dénigrer ou détester les politiciens, mais nous devons apprendre aux gens à aimer leur pays et à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le protéger", déclare-t-il à TRT Afrika.

Le gouvernement du président Bola Tinubu, pour sa part, a appelé à la patience, promettant que ses politiques porteraient bientôt leurs fruits.

"Je vous ai douloureusement demandé, mes compatriotes, de vous sacrifier un peu plus pour la survie de notre pays. Pour votre confiance et votre foi en nous, je vous assure que votre sacrifice ne sera pas vain", a déclaré M. Tinubu après avoir supprimé la subvention sur les carburants l'année dernière.

Les Nigérians se disent fatigués d'attendre, mais ils n'ont peut-être pas le choix.

"Le seul moyen de restaurer le patriotisme spontané est de remettre l'économie en marche. Lorsqu'une nation a faim, il est difficile de convaincre qui que ce soit d'être patriote", explique M. Iwuezi à TRT Afrika.

