Par Edward Qorro

Le lauréat britannique du prix Nobel, Sir Ronald Ross, n'exagérait pas lorsqu'il qualifiait le paludisme de « O million-murdering Death » après avoir découvert en 1897 que la source du parasite était le moustique anophèle.

Plus d'un siècle et quart plus tard, le paludisme continue de tuer, l'Afrique supportant une charge disproportionnée de la maladie.

Si un traitement opportun est efficace, les effets secondaires et les rechutes sont fréquents. D'où la recherche incessante de meilleurs remèdes, y compris d'alternatives à l'allopathie conventionnelle.

Les chercheurs de la NM African Institution of Science and Technology (NM-AIST), dans la ville tanzanienne d'Arusha, ont ainsi mis au point un médicament à base de plantes pour lutter contre le paludisme.

Ce médicament botanique innovant, dérivé d'extraits de la plante Cedrela odorata, une espèce de la famille des chinaberry, promet un traitement plus naturel avec des effets secondaires minimes, voire inexistants.

« Il s'agit d'un médicament naturel qui ne contient pas de produits chimiques, contrairement aux médicaments utilisés dans les traitements conventionnels, explique à TRT Afrika le Dr Shadrack Daniel, chercheur au NM-AIST.

La formule, qui a encore du chemin à parcourir avant de passer le cap des essais cliniques, fait appel à des approches ascendantes et descendantes utilisant la technologie informatique pour évaluer le comportement des molécules dans cette espèce d'arbre par ailleurs envahissante.

Ce remède à base de plantes est le premier traitement antipaludique mis au point en Afrique, plus précisément en Tanzanie, à partir de plantes locales.

En collaboration avec des chercheurs de l'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI) et d'Afrique du Sud, l'équipe de l'institution basée à Arusha a réalisé cette percée en juillet dernier, après une étude approfondie de trois ans.

« Nous avons combiné les deux approches pour déterminer ce qui fonctionne et comment », affirme le Dr Daniel.

Un atout précieux

Cedrela odorata, originaire des Antilles, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, y compris de la forêt amazonienne, est un arbre à bois à croissance rapide.

Il a été introduit dans de nombreuses îles du Pacifique et en Afrique du Sud, devenant rapidement envahissant dans certaines régions.

Selon la base de données mondiale sur les espèces envahissantes, l'arbre peut atteindre 40 mètres de haut et un diamètre supérieur à deux mètres. Ses feuilles, qui peuvent atteindre 80 cm de long, dégagent une forte odeur d'oignon et d'ail.

L'espèce a une valeur commerciale en tant que bois d'œuvre, principalement pour les meubles, les portes et les fenêtres.

Les recherches en cours au NM-AIST ont ajouté une nouvelle dimension médicale à Cedrela odorata.

« Nous sommes en passe de réaliser des essais cliniques avant de créer et de normaliser un dosage particulier pour un traitement efficace du paludisme », annonce le Dr Daniel à TRT Afrika.

Il pense qu'une fois déployé, ce médicament à base de plantes pourrait aider les pays africains à traiter le paludisme avec moins d'effets secondaires sans compromettre l'efficacité. « Il ne s'agit pas seulement d'un remède, mais aussi d'une protection contre la maladie ».

Sous réserve d'approbation, le médicament à base de plantes sera d'abord introduit en Tanzanie avant d'être étendu à d'autres régions du continent où le paludisme est endémique.

Le voyage vers cette découverte a commencé en 2021, financé par la Chaire de recherche africaine O R Tambo sur l'application de la nanotechnologie à l'administration de médicaments antipaludiques.

Le NM-AIST a reçu 1 million de dollars comme financement de démarrage dans le cadre de cet accord.

En collaboration avec la Commission nationale de l'UNESCO en Tanzanie et l'Institut de santé Ifakara, cette chaire de recherche investit dans la découverte de médicaments antipaludiques à base de plantes, dans le but d'accueillir un nano-hub régional et de soutenir la commercialisation de médicaments antipaludiques.

Un fléau continental

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on estime à 236 millions le nombre de cas de paludisme (95 % des cas mondiaux) et à 590 935 le nombre de décès dus au paludisme (97 % du chiffre mondial) dans les pays africains en 2022.

L'Alliance des leaders africains contre le paludisme a indiqué que quatre États membres - le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Mozambique - représentent près de la moitié des cas de paludisme dans le monde.

Les progrès dans la réduction de l'incidence du paludisme restent lents, laissant le continent loin derrière son objectif d'éliminer la maladie d'ici 2030.

Depuis 2015, l'incidence du paludisme a diminué de 7,6 % et la mortalité de 11,3 %, deux chiffres inférieurs aux objectifs intermédiaires de l'Union africaine, à savoir une réduction de 40 % d'ici 2020 et de 70 % d'ici 2025.

Sur les 46 États membres qui déclarent des cas de paludisme, sept ont atteint une réduction de 40 % de l'incidence ou de la mortalité.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp