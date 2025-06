Le roi du Maroc a gracié près de 5 000 personnes condamnées ou recherchées pour des accusations liées à la production illégale de cannabis, a déclaré le ministère de la justice dans un communiqué lundi.

Le Maroc est un important producteur de cannabis et autorise depuis 2021 la culture, l'exportation et l'utilisation de cette drogue à des fins médicales ou industrielles, mais il n'en autorise pas l'utilisation à des fins récréatives.

La grâce accordée par le roi Mohammed VI encouragerait les agriculteurs "à s'engager dans le processus légal de la culture du cannabis pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie", a déclaré à Reuters Mohammed El Guerrouj, chef de l'ANRAC, l'organisme marocain de régulation du cannabis.

La première récolte légale de cannabis au Maroc a été de 294 tonnes métriques en 2023, selon les chiffres officiels. Les exportations légales depuis 2023 s'élèvent jusqu'à présent à 225 kilogrammes, a déclaré M. Guerrouj.

Permis d'exploitation à grande échelle

Cette année, on s'attend à ce que ce chiffre soit plus élevé, car le nombre de permis de culture augmente et l'ANRAC autorise la culture de la variété locale connue sous le nom de Beldia.

Près d'un million de personnes vivent dans des régions du nord du Maroc où le cannabis est la principale activité économique.

Le cannabis y est cultivé et fumé publiquement depuis des générations, mélangé à du tabac dans des pipes traditionnelles à long tuyau et à bols en terre cuite.

La légalisation de 2021 visait à améliorer les revenus des agriculteurs et à les protéger des trafiquants de drogue qui dominent le commerce du cannabis et l'exportent illégalement.

Le Maroc cherche également à exploiter le marché mondial croissant du cannabis légal et a obtenu 54 permis d'exportation l'année dernière.

