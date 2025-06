Dans un message publié sur le compte X de Mme Branyas, sa famille a écrit en catalan : "Maria Branyas nous a quittés. Elle est partie comme elle le souhaitait : dans son sommeil, en paix et sans douleur".

Le Gerontology Research Group, qui valide les données relatives aux personnes âgées de 110 ans ou plus, a classé Maria Branyas comme la personne la plus âgée connue au monde après le décès de la religieuse française Lucile Randon l'année dernière.

La deuxième personne la plus âgée répertoriée par le Gerontology Research Group est aujourd'hui la Japonaise Tomiko Itooka, qui a 116 ans.

Le père Branyas est né à San Francisco le 4 mars 1907. Après avoir vécu quelques années à la Nouvelle-Orléans, où son père avait fondé un magazine, sa famille est retournée en Espagne lorsqu'elle était jeune.

Branyas a déclaré qu'elle avait des souvenirs de la traversée de l'océan Atlantique pendant la Première Guerre mondiale.

Son compte X s'intitule "Super grand-mère catalane" et porte la description suivante : "Je suis vieille, très vieille" : "Je suis vieille, très vieille, mais pas idiote".

À l'âge de 113 ans, Branyas a été testée positive au COVID-19 pendant la pandémie mondiale, mais n'a pas développé les symptômes graves qui ont emporté des dizaines de milliers d'Espagnols âgés.

Au moment de sa mort, elle vivait dans une maison de retraite dans la ville catalane d'Olot.

Sa famille a écrit que Branyas leur avait dit quelques jours avant sa mort : "Je ne sais pas quand, mais très bientôt ce long voyage prendra fin. La mort me trouvera usée d'avoir tant vécu, mais je veux l'affronter avec le sourire, en me sentant libre et satisfaite".

