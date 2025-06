La Namibie a officiellement levé son interdiction sur les importations de volaille en provenance d’Afrique du Sud à la suite de la fin d’une épidémie de grippe aviaire dans ce pays voisin, a annoncé le ministère de l’Agriculture.

L’interdiction des importations de volailles en Namibie, qui a été décidée en septembre 2023, était une réponse à une épidémie de grippe aviaire hautement pathogène en Afrique du Sud.

La Namibie consomme environ 2 500 tonnes métriques de poulet par mois, ce qui la rend dépendante des importations, notamment de l'Afrique du Sud, pour répondre à ses besoins en volaille.

La levée de l’interdiction devrait permettre de rétablir les flux d’approvisionnement et de stabiliser les prix du marché.

Le ministère de l’Agriculture a également annoncé la suspension des importations d’oiseaux vivants et de produits de volaille non cuits en provenance de l’État brésilien du Rio Grande do Sul, en raison d’une épidémie de maladie de Newcastle.

Le ministère a précisé que tout lot contenant des produits de volaille en provenance de la région brésilienne, emballé à partir du 18 juin, serait soit renvoyé à l’expéditeur, soit détruit aux frais de l’importateur.

