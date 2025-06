Qatar Airways a acquis une participation de 25% dans le transporteur privé africain Airlink, ont annoncé les compagnies aériennes mardi.

Aucun détail financier de l'opération n'a été révélé dans l'immédiat.

Qatar Airways appartient au gouvernement qatari.

Airlink, basée en Afrique du Sud, dessert plus de 45 destinations en Afrique australe et en Afrique de l'Est, et la transaction renforcera l'accord de partage de code existant entre les deux compagnies, ont-elles déclaré.

Qatar Airways dessert actuellement 29 destinations en Afrique.

"Notre investissement dans Airlink démontre une fois de plus à quel point nous considérons que l'Afrique fait partie intégrante de l'avenir de notre entreprise", a déclaré Badr Mohammed al-Meer, directeur général du groupe Qatar Airways, dans un communiqué.

