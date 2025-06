Par Sylvia Chebet

Quatre pays africains - le Niger, le Rwanda, le Sénégal et la Tanzanie - ont chacun un candidat dans la course au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, un poste qui comporte des responsabilités essentielles pour relever les nombreux défis de santé publique du continent.

Quel que soit le candidat choisi pour succéder au Dr Matshidiso Moeti, du Botswana, lors de la 74e session de l'OMS Afrique, qui se tiendra du 26 au 30 août à Brazzaville, au Congo, il héritera d'une situation peu enviable.

L'Afrique fait face à une centaine d'urgences de santé publique chaque année, avec des systèmes de santé qui doivent être améliorés.

Maziko Matemba, analyste des soins de santé, cite le changement climatique, l'accès limité aux services de santé, la diminution du soutien des donateurs et les maladies endémiques transmissibles et non transmissibles comme autant de points de douleur supplémentaires pour des systèmes de santé publique déjà surchargés.

Les quatre candidats au poste de directeur régional - le Dr Faustine Engelbert Ndugulile (Tanzanie), le Dr Ibrahima Socé Fall (Sénégal), le Dr Richard Mihigo (Rwanda) et le Dr Boureima Hama Sambo (Niger) - sont tous des figures expérimentées conscientes de ce qui les attend.

Le nouveau directeur de l'OMS Afrique devrait mettre en place des systèmes qui permettront à l'autorité sanitaire régionale de mieux répondre aux besoins des États membres et de collaborer avec les gouvernements pour une Afrique plus saine.

"Il s'agit d'un poste qui façonne les politiques régissant la gestion des systèmes de santé publique en Afrique", explique M. Matemba à TRT Afrika.

"Nous espérons que les gouvernements et les parties prenantes choisiront le meilleur candidat - quelqu'un qui comprend les systèmes de santé du continent et qui peut travailler avec les gouvernements et les acteurs non étatiques, y compris la société civile et le secteur privé, pour atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici 2030".

À la traîne des principaux objectifs en matière de santé

Chacun des candidats a présenté une série de propositions qui, selon eux, amélioreront la prestation des soins de santé sous la direction de l'OMS Afrique s'ils ont l'occasion de diriger le bureau de l'organisation.

En tant que médecin, politicien et technocrate, M. Ndugulile estime qu'il possède toutes les qualités requises pour ce poste.

Alors qu'il ne reste que six ans pour atteindre les "Objectifs de développement durable 2030" des Nations unies, Ndugulile souligne que de nombreux pays restent à la traîne pour atteindre les objectifs liés à la santé.

Pire, alors que le continent lutte contre les menaces de santé publique, certains milieux ont commencé à remettre en question la pertinence de l'OMS.

"Nous devons être attentifs aux besoins des États membres. Nous devons être capables d'intégrer le programme de santé de l'Afrique sur la scène mondiale. Nous devons également nous engager auprès des responsables politiques du continent, ceux qui prennent les décisions relatives aux budgets et à la prestation des services de santé", déclare-t-il.

M. Ndugulile, député en exercice dans son pays natal, la Tanzanie, préconise ce qu'il appelle un "leadership transformationnel en matière de santé" pour que l'impact de l'OMS Afrique se fasse sentir sur le continent.

Son homologue sénégalais, M. Fall, a vécu sa première expérience de gestion d'une urgence de santé publique en 1996, lorsqu'une épidémie de méningite au Sahel a tué 30 000 personnes.

"J'ai réalisé que la véritable santé publique va au-delà du traitement des maladies. Comprendre les déterminants sociaux de la santé et s'attaquer aux facteurs plus larges contribuent au bien-être de la population", explique-t-il.

Pour que ces interventions soient efficaces, M. Fall suggère des interventions sanitaires centrées sur la communauté, sensibles à la culture et inclusives.

"Nous devons placer la santé au cœur des décisions politiques et lui assurer un financement adéquat", estimé M. Fall, actuellement directeur du programme mondial de l'OMS sur les maladies tropicales négligées.

Le Rwandais Mihigo, qui est associé à l'OMS depuis 18 ans et qui a occupé le poste de responsable mondial de l'Alliance Gavi pour les vaccins et de directeur principal pour la distribution des vaccins Covid-19, estime que l'Afrique ne peut pas se permettre "d'attendre d'être sauvée par d'autres".

"Ma vision est de permettre à notre région de placer la santé au cœur de son programme de développement général", déclare-t-il.

Le Nigérien Sambo, qui a également occupé diverses fonctions au sein de l'OMS depuis 2007, est un médecin spécialisé dans les maladies non transmissibles.

« Ayant travaillé dans toute la région Afrique, j'ai eu une expérience directe des épidémies de maladies infectieuses et des limites des systèmes de santé. Nous devons lutter contre les disparités dans le secteur de la santé », affirme -t-il.

Le voyage est la destination

Pour les quatre candidats, les domaines prioritaires communs comprennent l'accélération de la couverture universelle des soins de santé grâce à des services de santé primaires solides, la sensibilisation et la prévention des maladies, en accordant une attention particulière à la préparation aux situations d'urgence sanitaire.

La gestion des maladies non transmissibles, une plus grande attention à la santé mentale et l'adéquation des services de soins maternels et infantiles figurent également sur la liste des choses à faire.

Alors que le comité régional de l'OMS pour l'Afrique se réunira à Brazzaville à la fin du mois pour nommer un nouveau directeur, il y a dans l'air plus qu'une simple promesse de transformation.

L'avenir de la santé en Afrique et l'efficacité de ses systèmes de prestation de soins de santé sont en jeu, car les quatre candidats s'efforcent d'apporter leur pierre à l'édifice et d'assumer le rôle de chef de file du continent dans ce domaine.

