Le Qatar a annoncé mercredi soir, l'arrivée au Soudan, d'un avion qatari transportant des abris pour les personnes touchées par les inondations.

C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, alors que la crise des inondations dont souffre le Soudan, qui est en guerre depuis plus d'un an, se poursuit.

Le communiqué indique : "Un avion appartenant aux forces armées qataries est arrivé aujourd'hui à l'aéroport de Port-Soudan, transportant 34 tonnes de fournitures pour abris".

Et d'expliquer que cette aide d'urgence a été fournie par le "Fonds du Qatar pour le développement" (officiel) en soutien aux personnes touchées par les inondations au Soudan.

Depuis mai 2023, le Qatar a mis en place "un pont aérien vers le Soudan dans le cadre de son soutien au peuple soudanais qui fait face à des circonstances difficiles, en raison de la poursuite des combats", indique le même communiqué.

Le 8 août, les autorités soudanaises ont annoncé que 65 personnes avaient été tuées à cause des torrents et des pluies dans 7 Etats du pays depuis juin dernier.

Entre juin et octobre de chaque année, de fortes pluies sont observées au Soudan, causant faisant généralement des dégâts et des victimes.

Les dégâts causés par les inondations de cette année s'ajoutent aux souffrances humaines persistantes au Soudan, en raison de la guerre entre l'armée et les Forces de soutien rapide depuis la mi-avril 2023, ayant fait environ 18 800 morts et près de 10 millions de déplacés et de réfugiés, selon les Nations Unies.

Les appels de l’ONU et de la communauté internationale se multiplient pour mettre fin à cette guerre, pour épargner ainsi au Soudan une catastrophe humanitaire qui a commencé à plonger des millions de personnes dans la famine et la mort en raison des pénuries alimentaires dues aux combats qui se sont étendus à 13 des 18 États touchés.

