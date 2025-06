Plus d'une douzaine de camions d'organisations humanitaires ont traversé le Soudan depuis le poste frontière d'Adre avec le Tchad pour acheminer des produits de première nécessité dans les zones de la région du Darfour menacées par la famine, a déclaré un porte-parole des Nations Unies.

"Le PAM (Programme alimentaire mondial) affirme que ses camions transportaient du sorgho, des légumineuses, de l'huile et du riz qui bénéficieront à quelque 13 000 personnes menacées de famine dans la région de Kereneik, dans l'ouest du Darfour", a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, à la presse à New York, mercredi.

L'Organisation internationale pour les migrations a salué cette initiative, affirmant que les articles de première nécessité livrés permettront de venir en aide à plus de 12 000 personnes dans le besoin.

Le Conseil souverain du Soudan a déclaré jeudi dernier qu'il autoriserait l'utilisation du poste frontière d'Adre avec le Tchad pendant trois mois, une mesure attendue depuis longtemps par les organisations humanitaires.

Insécurité alimentaire au Darfour

Selon les observateurs internationaux, plus de 6 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire dans l'ensemble du Darfour, qui est principalement contrôlé par les Forces de soutien rapide (FSR), rivales de l'armée dans une guerre de 16 mois, et la famine s'est installée dans le camp de Zamzam, dans le nord du Darfour.

En février, le gouvernement allié à l'armée a bloqué l'acheminement de l'aide par le point de passage d'Adre, dans le territoire contrôlé par les Forces de soutien rapide (FSR), alléguant que ce point de passage était utilisé pour des livraisons d'armes.

"La réouverture du point de passage d'Adre est essentielle pour empêcher la famine de s'étendre au Soudan, et il doit maintenant rester en service. Je tiens à remercier toutes les parties d'avoir pris cette mesure vitale pour aider le PAM à acheminer une aide vitale à des millions de personnes qui en ont désespérément besoin", a déclaré Cindy McCain, directrice exécutive du PAM.

Le PAM maintient que le passage d'Adre depuis le Tchad est l'itinéraire le plus efficace et le plus court pour acheminer l'aide humanitaire au Soudan, et en particulier dans la région du Darfour, à l'échelle et à la vitesse requises pour répondre à l'énorme crise de la faim.

À partir d'Adre, les camions peuvent entrer au Darfour et atteindre les principaux points de distribution le jour même.

