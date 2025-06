Le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan revient à Manchester City, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Gundogan a signé un contrat d'un an avec une option pour une deuxième année, selon le communiqué du club.

Gundogan a déclaré à propos de son retour : "Mes sept années à Manchester City ont été une période de pur contentement pour moi, à la fois sur et en dehors du terrain. J'ai grandi en tant que personne et en tant que joueur, j'ai développé une relation spéciale avec les fans de City et j'ai connu un succès incroyable".

"Ce fut une période exceptionnelle de ma vie. Avoir l'opportunité de revenir ici signifie beaucoup".

Le milieu de terrain de 33 ans a rejoint les Sky Blues après avoir passé une saison avec les géants espagnols de Barcelone.

Lors de son précédent passage à Manchester City, Gundogan a remporté de nombreux succès, notamment la Ligue des champions de l'UEFA 2023, cinq titres de Premier League et deux FA Cups.

