Les retombées de la politique étrangère du président américain Joe Biden sur les électeurs américains ont été illustrées cette semaine par des manifestations pro-palestiniennes devant la résidence hôtelière de la vice-présidente Kamala Harris à Chicago, où se tient la convention nationale du parti démocrate de 2024.

Ces manifestations montrent que, pour l'électeur américain moyen, la politique étrangère devient progressivement une considération importante en vue de l'élection présidentielle de novembre 2024.

En matière de relations internationales, Mme Harris s'est positionnée à l'opposé de l'ancien président Donald Trump, son concurrent républicain dans la course. Mais est-elle vraiment si différente ? Voyons cela de plus près :

La doctrine Harris

En tant que vice-présidente de M. Biden, Mme Harris devrait continuer à suivre les traces de la politique étrangère de l'administration actuelle.

Les visites qu'elle a effectuées en tant que vice-présidente dans 21 pays et les réunions qu'elle a eues avec 150 dirigeants témoignent de sa volonté d'adopter une approche plus collaborative des affaires internationales.

Cela se traduit par un engagement en faveur du « transatlantisme » ou du renforcement des relations entre l'Amérique du Nord et l'Europe, par le renforcement de l'OTAN, par la consolidation de l'alliance indo-pacifique avec l'ANASE et l'Inde comme acteurs clés et par la poursuite de la vision de la Chine comme un rival économique et stratégique.

À l'inverse, l'approche « America First » de Donald Trump signifie qu'il est sceptique à l'égard des alliances américaines telles que l'ALENA et l'OTAN. Il a également adopté une approche relativement plus clémente à l'égard de la Russie concernant la guerre en Ukraine.

Des positions très éloignées sur l'Ukraine et la Russie

En fait, la plus grande différence de politique étrangère entre Kamala Harris et Donald Trump semble être la Russie.

Mme Harris considère le président Vladimir Poutine comme un ennemi en raison de la guerre en Ukraine et s'est ouvertement rangée du côté de Kiev.

Sa participation au sommet pour la paix en Ukraine en juin et sa promesse de préserver la sécurité et la liberté de l'Ukraine lors de la conférence de Munich sur la sécurité en février indiquent qu'elle poursuivrait le soutien de l'administration Biden à l'Ukraine contre la Russie.

Si cela reste le cas, et si Harris continue à soutenir sans équivoque Kiev par des transferts d'armes et un soutien diplomatique, il n'y aura guère de raisons d'inciter la Russie à entamer un dialogue et à œuvrer en faveur de la désescalade.

Cela contraste directement avec l'approche de Trump à l'égard de la Russie et de l'Ukraine.

Ce dernier est plus amical envers Poutine en raison de son admiration historique pour les dirigeants forts et de son désir d'assurer des intérêts commerciaux en Russie, qu'il poursuit depuis 1987.

M. Trump a déclaré que s'il était élu, il s'efforcerait de mettre fin à la guerre et au financement prolongé de l'Ukraine par les États-Unis. Sa capacité à convaincre Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy d'accepter des conditions reste discutable.

Mais la décision de Harris de maintenir le statu quo au détriment d'un éventuel dialogue avec la Russie pourrait garantir la poursuite du conflit ukrainien.

Une vision commune du Moyen-Orient

Par ailleurs, M. Harris et M. Trump semblent partager le même soutien sans équivoque à Israël, même s'ils l'expriment de manière différente.

M. Harris a adopté un ton plus modéré sur la Palestine afin de calmer la colère généralisée au sein du parti démocrate à propos du soutien de M. Biden à Israël. Mais il n'est pas réaliste de croire que cela se traduira par la suspension des transferts d'armes.

Malgré ses commentaires sur la nécessité de mettre fin aux souffrances des Palestiniens après sa rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington le mois dernier, Mme Harris n'est pas favorable à un embargo sur les armes à destination de Tel-Aviv.

Et bien qu'elle affirme soutenir une solution à deux États et œuvrer en faveur de l'indépendance palestinienne, elle subit de plein fouet les critiques des défenseurs de la cause palestinienne et des électeurs américains, qui ne sont pas convaincus que la politique américaine à l'égard d'Israël changerait sous son mandat.

La politique de Trump à l'égard d'Israël est plus prévisible. Son aversion pour les manifestants pro-palestiniens et son soutien à Israël sont bien connus, comme en témoigne sa décision de 2017 de transférer l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

Toutefois, comme pour la guerre en Ukraine, M. Trump a appelé à une résolution du conflit et estime avoir plus d'influence sur M. Netanyahu que M. Biden en raison de son soutien aux colonies israéliennes illégales, de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et de son rôle d'architecte des accords d'Abraham qui ont aidé Israël à normaliser ses relations avec certains pays musulmans de la région.

Par ailleurs, on peut s'attendre à ce que la militarisation intensive du Moyen-Orient se poursuive sous la présidence de M. Harris, les porte-avions américains ayant été déployés en Méditerranée et en mer Rouge depuis l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, en Iran.

Avec Trump, il y aura également une plus grande poussée vers la militarisation avec la possibilité d'assassinats de personnalités telles que Qasim Soleimani de la Garde révolutionnaire iranienne.

Notamment, le soutien antérieur de Mme Harris à l'accord nucléaire de 2015 entre les États-Unis et l'Iran ne signifie pas nécessairement que son administration refuserait de prendre la défense d'Israël en cas d'escalade entre cet allié et l'Iran et ses nombreux mandataires.

Trump, quant à lui, a retiré les États-Unis du JCPOA durant son mandat présidentiel et se porterait également au secours d'Israël en cas d'attaque de l'Iran.

La Chine est un cas mitigé

Il ne fait guère de doute que la politique étrangère de Trump à l'égard de la Chine est agressive et conflictuelle.

Se dissocier de la Chine en affaiblissant l'interdépendance commerciale entre les deux pays et en imposant des droits de douane allant jusqu'à 60 % sur les importations en provenance de ce pays fait partie de la doctrine Trump.

De son côté, Mme Harris a déjà reproché à M. Trump d'avoir endommagé l'économie américaine alors qu'elle était ministre de la justice. Cependant, en tant que ministre de la Justice, elle a adopté une législation promouvant les droits de l'homme à Hong Kong tout en appelant à l'autodéfense de Taïwan, ce que la Chine considère comme une remise en cause de sa souveraineté.

Ainsi, les relations des États-Unis avec la Chine ne s'amélioreraient probablement pas sous la présidence de Mme Harris, car Hong Kong et Taïwan constituent des lignes rouges importantes pour la Chine.

De même, l'engagement avec Pékin sous Harris ne signifie pas que la rivalité et la concurrence avec les deux plus grandes économies du monde cesseraient.

Les liens économiques entre les États-Unis et la Chine se poursuivront probablement en dépit des différends avec Pékin en mer de Chine méridionale et ailleurs.

Si Mme. Harris est élue présidente, le monde peut s'attendre à ce que la politique étrangère des États-Unis reste similaire à celle d'aujourd'hui.

Bien que les deux candidats soient d'accord sur Israël et la Chine, une présidence Trump pourrait être le signe d'un populisme plus manifeste, d'une politique unilatérale et d'une plus grande incertitude.

Pour Harris, il faut s'attendre à plus d'engagement international et de prévisibilité. Les règles du jeu concernant Israël, l'Iran et la Chine resteraient toutefois à peu près les mêmes.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp