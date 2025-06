Le Japon a exprimé sa volonté de renforcer la coopération avec l'Afrique du Sud, en particulier dans les secteurs de l'électricité et de l'énergie.

La ministre japonaise des affaires étrangères, Yoko Kamikawa, a déclaré que l'Afrique du Sud était une plaque tournante pour les entreprises japonaises en Afrique.

"Il est indispensable de maintenir et de développer un ordre maritime libre et ouvert fondé sur l'État de droit pour les pays qui se trouvent tous deux face à l'océan Indo-Pacifique", a-t-elle affirmé vendredi, lors de la visite à Tokyo du ministre sud-africain des relations internationales et de la coopération, Ronald Lamola.

Pour sa part, Lamola a exprimé sa gratitude pour la coopération japonaise en faveur de la décarbonisation de l'Afrique du Sud, y compris la coopération technique.

Interdiction des avocats

Selon un communiqué du ministère japonais des affaires étrangères, il espère vivement que les entreprises japonaises, qui créent de nombreux emplois, continueront à s'implanter en Afrique du Sud.

Lamola a également salué la levée de l'interdiction des exportations d'avocats de l'Afrique du Sud vers le Japon. Il espère vivement promouvoir les visites de haut niveau entre les deux pays, en s'appuyant sur le forum de partenariat Japon-Afrique du Sud.

Les deux hommes ont également échangé leurs points de vue sur la situation en Ukraine, au Moyen-Orient, en Asie de l'Est et en Corée du Nord.

Lamola est à Tokyo pour assister à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui débute samedi.

