L'attaquant de Manchester United Alejandro Garnacho a le potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale s'il continue à travailler dur, a déclaré le manager Erik ten Hag avant le déplacement de samedi en Premier League à Brighton & Hove Albion.

Garnacho, 20 ans, a aidé l'attaquant Joshua Zirkzee à marquer son premier but lors de la victoire 1-0 en championnat contre Fulham et a marqué lors du Community Shield contre Manchester City, perdu aux tirs au but.

L'international argentin, aux côtés de Kobbie Mainoo, a également marqué lors de la victoire 2-1 de United en FA Cup contre City et a été à l'origine de nombreux bons moments avec sept buts en championnat lors de la saison terne de United, qui a terminé à la huitième place.

"Pour devenir un joueur de classe mondiale, il a encore un long chemin à parcourir. Cela commence par un travail acharné", selon Ten Hag. "C'est ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui et c'est ce qui l'amènera à devenir un joueur de classe mondiale, car je suis d'accord pour dire qu'il en a le potentiel".

"Nous avons besoin (de joueurs excitants), mais je pense que chaque équipe au sommet a besoin d'un joueur avec un facteur X. Garnacho a certainement ce facteur en lui. Garnacho a tout ce qu'il faut pour devenir ce joueur. Si vous voulez devenir ce joueur - de classe mondiale - vous devez le faire avec constance et il a un potentiel élevé, à 100 %".

Mainoo, le milieu de terrain de 19 ans de United, a terminé la campagne de l'Angleterre pour l'Euro 2024 en tant que joueur clé de l'équipe de l'ancien sélectionneur anglais Gareth Southgate. Ten Hag estime cette expérience a affiné les qualités de Mainoo.

"Ces expériences ne peuvent que l'aider à devenir un meilleur joueur (cette saison). Un milieu de terrain parfait est celui qui est très bon en attaque et très bon en défense. C'est un joueur qui peut tout faire, et il peut jouer comme milieu offensif et comme milieu défensif".

