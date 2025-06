Le gouvernement sud-africain a annoncé que l'épidémie de variole du singe (Mpox), dans le pays était sous contrôle, après que 24 cas ont été détectés vendredi.

La ministre des Affaires présidentielles, Khumbudzo Ntshavheni, a déclaré dans un communiqué que 24 cas d'infection avaient été enregistrés en Afrique du Sud vendredi et que 3 personnes étaient décédées à cause du virus de la variole du singe.

Ntshavni a ajouté que la dernière infection dans le pays a été enregistrée en juillet dernier, assurant que la situation dans son pays est sous contrôle.

Elle a expliqué que 30 élevages sont soumis à une quarantaine.

Ntshavni a indiqué que plus de 92 000 vaches et environ 600 moutons ont été vaccinés dans 67 fermes.

Le 14 août, l’Organisation mondiale de la santé a classé le virus de la variole du singe comme "urgence sanitaire de portée internationale".

La variole du singe se transmet principalement par contact sexuel, contact direct (peau à peau), ainsi que par le partage de literie, de serviettes et de vêtements.

Les symptômes du virus comprennent une éruption cutanée, un malaise, de la fièvre et un gonflement des ganglions lymphatiques, en plus des frissons, des maux de tête et des douleurs musculaires.

