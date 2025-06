Favorisée par les inondations et le manque d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les camps de déplacés et les communautés hôtes, une nouvelle vague de choléra frappe le Soudan, indique l'ONU dans un communiqué.

Un mois après les premiers cas suspects, 658 cas et 28 décès ont été signalés dans cinq États, avec un taux de létalité élevé de 4,3 %, selon un bilan livré vendredi par l'Organisation mondiale de la Santé.

Lire aussi

Soudan: l'ONU se dit déçue de la poursuite des combats

L’organisation précise que ces cas ne sont pas liés à la précédente épidémie de choléra qui avait été déclarée en septembre 2023.

"Elle s’est techniquement terminée en mai 2024 après qu’aucun cas n’ait été signalé pendant deux périodes d’incubation consécutives", a indiqué depuis Port-Soudan, le Dr Shible Sahbani, Représentant de l’OMS au Soudan.

Une campagne de vaccination orale de trois jours contre le choléra s’est achevée jeudi dans deux localités de l’État de Kassala, ajoute l'ONU.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp