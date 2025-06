L'emblématique cinéma Atlas d'Istanbul était plein à craquer samedi après-midi pour le lancement du documentaire d'investigation de TRT World "Holy Redemption", qui révèle comment les colons juifs illégaux chassent systématiquement les Palestiniens de leurs maisons en Cisjordanie occupée.

Un groupe d'experts a discuté de divers aspects de la lutte palestinienne avant la première de l'enquête menée par les journalistes de TRT World au péril de leur vie en décembre de l'année dernière.

"Le documentaire Holy Redemption ne se contente pas d'exposer ce qui a été caché aux yeux du monde, il met également en lumière l'une des méthodes d'occupation les plus troublantes au monde", a déclaré Mehmet Zahid Sobaci, directeur général de la TRT.

"Gaza a été détruite sous nos yeux et certaines nations restent silencieuses à ce sujet. En tant que TRT, nous faisons de notre mieux pour documenter la guerre d'Israël contre Gaza".

Les journalistes de TRT World ont tenté de combler le manque de reportages sur les violences commises par les colons israéliens illégaux dans les villages palestiniens.

"Notre équipe d'enquêteurs de la TRT a réalisé un grand succès journalistique en infiltrant des groupes sionistes radicaux en Cisjordanie occupée, deux mois seulement après le 7 octobre, et en filmant ce documentaire dans des conditions extrêmement difficiles, au péril de leur vie", a indiqué Omer Faruk Tanriverdi, directeur général adjoint des émissions internationales de la TRT.

Le lancement de Holy Redemption intervient à un moment particulièrement crucial. Le gouvernement Netanyahu est confronté à la condamnation et à l'examen de la communauté internationale après que des colons juifs ont attaqué le village palestinien de Jit le 15 août.

"Israël tente de mettre en œuvre un nettoyage ethnique parce qu'il y a une crise démographique pour les Israéliens qui favorise actuellement les Palestiniens", a affirmé Sami Al-Arian, directeur du Centre pour l'islam et les affaires mondiales à l'université Zaim d'Istanbul.

"Les Palestiniens ne peuvent à eux seuls démanteler ces structures oppressives de suprématie et de racisme. Leur résilience et leur refus de quitter leur terre jouent un rôle crucial, mais tout le monde a un rôle à jouer pour mettre fin à cette injustice."

Ce documentaire novateur jette un regard sans précédent sur les atrocités commises par les colons radicaux en Cisjordanie occupée et révèle l'impact de ces actions sur les communautés palestiniennes.

Tourné sur place, en Cisjordanie occupée, après le début du génocide de Gaza le 7 octobre, il met en lumière le soutien présumé que les colons reçoivent de l'État et de l'armée israéliens.

Le documentaire présente un récit effrayant de la terreur et du vol de terres perpétrés par des colons radicaux contre des Palestiniens, en donnant le point de vue à la fois des auteurs et des témoins de ces événements. En présentant ces histoires au public mondial, "Holy Redemption" cherche à éclairer le conflit en cours dans la région et ses implications.

S'exprimant avant la première, Issa Amro, militant des droits de l'homme, a signalé que les atrocités commises par les Israéliens sur les Palestiniens en Cisjordanie occupée se sont multipliées depuis que la guerre de Gaza a éclaté le 7 octobre. "C'est l'été et nous n'avons pas d'eau à boire", a-t-il confié en évoquant les discriminations auxquelles les Palestiniens sont confrontés quotidiennement.

Les colons israéliens ont reçu dix fois plus d'eau que les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

"Des documentaires comme Holy Redemption contribuent à dénoncer le fascisme israélien."

Des journalistes, des militants et des universitaires du monde entier ont assisté à l'événement, au cours duquel des experts se sont exprimés sur le génocide israélien contre les Palestiniens et sur les implications plus larges de ces actions.

Ilan Pappe, historien et politologue israélien de renom, a réitéré que les Palestiniens ne devaient pas se décourager face à l'agression de l'État israélien.

"Le projet colonial des colons commence à s'effilocher, mais il faut un soutien et une action substantiels pour mettre fin à l'État d'apartheid."

Le film met en lumière un deuxième front de la guerre, sombre et largement silencieux : les colons sionistes illégaux qui volent les terres palestiniennes sous couvert du carnage israélien à Gaza, qui a tué 40 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants.

Pour réaliser ce film approfondi, l'équipe à l'origine de « Holy Redemption » a rencontré des militants israéliens et des membres de la Knesset et a infiltré les groupes de colons israéliens radicaux, dont les célèbres Hilltop Youth.

"Ce documentaire est très important parce qu'au Congrès américain, nous entendons constamment dire que le problème a commencé le 7 octobre, et ce documentaire montre que le problème a commencé bien avant", selon Medea Benjamin, une militante pacifiste américaine.

"C'est pourquoi j'aimerais faire en sorte que ce film soit projeté dans l'auditorium du Congrès."

Le film exclusif de TRT World est basé sur une série d'interviews et de reportages approfondis. Il met en lumière la mentalité coloniale d'Israël et un programme bien coordonné entre les acteurs étatiques et les gangs juifs armés qui sont déterminés à forcer les Palestiniens à abandonner leurs maisons ancestrales en Cisjordanie occupée.

Robert Martin, un militant pro-palestinien australien, a constaté que si Israël tente de se présenter comme une démocratie aux yeux du monde, la réalité est tout autre.

"Sur le terrain, Israël est un État raciste."