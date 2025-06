Dans une salle comble, Mayweather, 47 ans, et officiellement à la retraite depuis 2017, a montré qu'il n'avait pas perdu la main après une carrière où il a enregistré 50 victoires en autant de combats.

De son côté John Gotti III, 31 ans, et petit-fils de John Gotti, parrain d'une famille de mafieux mort en prison en 2002, a parfois provoqué la colère du public a cause d'un manque de combativité et a même été sifflé lors du cinquième round.

Les deux Américains s'affrontaient pour la deuxième fois lors d'un combat d'exhibition. Le premier, très tendu, en juin 2023 en Floride, avait été interrompu par l'arbitre au sixième round.

S'il est cette fois allé jusqu'à son terme, cet affrontement a donné lieu à des situations de confusion, notamment lors du deuxième round où l'arbitre panaméen de la rencontre, Hector Afu, a quitté le ring, agacé par les agissements de "Money" Mayweather. C'est un autre arbitre, le Mexicain Alfredo Uruzquieta qui a terminé le combat.

En tant que combat d'exhibition, et même si Mayweather a largement dominé, il n'y a pas eu de désignation d'un vainqueur officiel.

