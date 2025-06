Le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné les changements positifs survenus dans les provinces de l'est et du sud-est de la Turquie, libérées du terrorisme grâce aux efforts incessants du pays en matière de lutte contre le terrorisme.

"Alors que l'ombre du terrorisme se dissipe dans nos provinces de l'est et du sud-est, le potentiel de nos villes, en sommeil depuis des années, émerge également", s’est félicité Erdogan, ce dimanche, lors de la grande cérémonie d'ouverture des investissements publics et privés de Bitlis.

Il a souligné les avantages tangibles de ce changement, notamment l’extraction du pétrole dans le mont Gabar, une des plus grandes réserves de pétrole du pays.

"L'époque où la politique était façonnée par le bâton de la terreur, où la société était alignée et où la direction de notre pays était dictée, est révolue", a-t-il ajouté.

Les remarques d'Erdogan illustrent une tendance plus large à la revitalisation dans des régions autrefois marquées par des conflits, qui connaissent aujourd'hui des avancées économiques et développementales substantielles à mesure que la sécurité s'améliore.

