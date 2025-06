Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez entame mardi une visite de trois jours en Afrique de l'Ouest, alors que son gouvernement de gauche est confronté à une forte augmentation du nombre d'arrivées de migrants, notamment dans les îles Canaries.

Presque chaque jour, les garde-côtes espagnols sauvent un bateau transportant des dizaines de migrants africains vers ces îles situées au large de la côte nord-ouest de l'Afrique.

Cette recrudescence a donné à l'archipel atlantique le sentiment d'être de plus en plus abandonné par Madrid et Bruxelles.

Sanchez entame mardi une tournée de trois jours dans les principaux pays concernés : Mauritanie, Gambie et Sénégal.

On ignore quelles incitations il pourrait proposer, notamment à la Mauritanie, principal point de départ des migrants, qu'il a visité il y a six mois, pour encourager les autorités de ce pays à redoubler d'efforts pour empêcher les migrants de prendre la mer.

Fernando Clavijo, le chef de la région des îles Canaries qui a rencontré M. Sanchez vendredi, a déclaré qu'il pensait qu'il y avait "plus de 150 000 réfugiés" prêts à prendre la mer depuis les côtes mauritaniennes.

Il a exhorté l'Union européenne à prendre sa part de responsabilité "afin que les îles Canaries n'aient pas à supporter seules toute la pression migratoire de l'Europe".

"En fin de compte, c'est une pression pour l'Europe parce qu'ils arrivent en Europe, en Espagne, et pas seulement aux îles Canaries", a-t-il déclaré.

Les îles Canaries et l'Espagne ont tendance à n'être que le premier point d'arrêt des migrants ouest-africains qui se dirigent généralement vers d'autres pays européens, notamment la France.

