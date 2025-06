Le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso dans le cadre de sa nouvelle stratégie pour l'Afrique, les coups d'État militaires ayant "gravement limité le champ d'action dans la région du Sahel", ont déclaré les autorités.

Le Danemark a déclaré qu'il ouvrirait des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda et qu'il renforcerait le personnel diplomatique de ses ambassades en Égypte, au Kenya, en Afrique du Sud, au Nigeria et au Ghana.

À la suite de la fermeture des ambassades de Bamako et de Ouagadougou, un représentant spécial sera nommé pour la région des Grands Lacs et du Sahel.

Le Mali et le Burkina Faso se sont tournés vers la Russie et son groupe de mercenaires Wagner pour obtenir un soutien depuis que les dirigeants militaires ont pris le pouvoir en 2020 et 2022, respectivement.

Détérioration des relations

Les relations du Mali avec les pays européens se sont récemment détériorées.

Au début du mois, la junte militaire a ordonné à l'ambassadeur de Suède de quitter le pays après qu'un ministre suédois eut critiqué le soutien malien à la Russie.

Le ministre danois des affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, a déclaré que la réorganisation des priorités de son pays en Afrique s'inscrivait dans le cadre de l'objectif du Danemark et de l'Union européenne d'être le "partenaire privilégié" de l'Afrique, à l'heure où le continent se demande s'il doit s'orienter davantage vers l'Est ou vers l'Ouest.

"Nous avons tout intérêt à ce que les pays africains se tournent vers nous en Europe lorsqu'ils tracent la voie de leur avenir", a-t-il déclaré.

"Nous devons démontrer que nous offrons une alternative attrayante à l'influence croissante de la Chine et de la Russie sur le continent", a-t-il ajouté.

La nouvelle stratégie danoise sera fortement axée sur l'accroissement des échanges commerciaux et sur les initiatives dans le domaine de l'eau.

Dans les années à venir, le Danemark prévoit de fournir un milliard de couronnes (150 millions de dollars) d'aide au développement à de nouvelles initiatives bilatérales dans le domaine de l'eau en Afrique, et 425 millions de couronnes pour la seule année 2025.

