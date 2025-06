Salamba Ndiaye avait 22 ans lorsqu'elle a tenté pour la première fois de se rendre en Espagne, rêvant d'une carrière d'agent immobilier. À l'insu de ses parents, elle a réussi à embarquer sur un petit bateau de pêche appelé pirogue, mais la police sénégalaise a intercepté le navire avant qu'il ne puisse partir.

Un an plus tard, Ndiaye fait une nouvelle tentative et réussit à s'éloigner de la côte, mais cette fois, une violente tempête oblige le bateau à s'arrêter au Maroc, où Ndiaye et les autres passagers sont renvoyés au Sénégal.

Malgré ces deux échecs, la jeune femme de 28 ans est déterminée à retenter sa chance. "Si on me disait qu'il y a un bateau pour l'Espagne, je quitterais cet entretien et je monterais à bord", a-t-elle déclaré.

Ndiaye fait partie des milliers de jeunes Sénégalais qui tentent chaque année de quitter leur pays d'Afrique de l'Ouest pour se rendre en Espagne, fuyant la pauvreté et le manque de perspectives d'emploi.

La plupart se dirigent vers les îles Canaries, un archipel espagnol situé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, qui sert de tremplin vers l'Europe continentale.

Depuis le début de cette année, plus de 22 300 personnes ont débarqué aux îles Canaries, soit 126 % de plus qu'au cours de la même période l'année dernière, selon les statistiques publiées par le ministère espagnol de l'intérieur.

Au début de l'année, l'UE a signé un accord de 210 millions d'euros avec la Mauritanie pour empêcher les passeurs de mettre à l'eau des bateaux à destination de l'Espagne.

Mais cet accord n'a eu que peu d'effet sur les arrivées de migrants pour l'instant.

Faire face à l'afflux de migrants

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez se rendra cette semaine en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie pour lutter contre l'immigration clandestine. Ces pays d'Afrique de l'Ouest sont les principaux points de départ des migrants voyageant par bateau.

La route de l'Atlantique entre l'Afrique de l'Ouest et les îles Canaries est l'une des plus meurtrières au monde.

Bien qu'il n'y ait pas de bilan précis en raison du manque d'informations sur les départs d'Afrique de l'Ouest, l'association espagnole de défense des droits des migrants Walking Borders estime que les victimes se comptent par milliers rien que pour cette année.

La route meurtrière de l'Atlantique n'est pas un obstacle

Les bateaux de migrants qui se perdent ou rencontrent des problèmes disparaissent souvent dans l'Atlantique, certains dérivant sur l'océan pendant des mois jusqu'à ce qu'ils soient retrouvés dans les Caraïbes et en Amérique latine, ne transportant que des restes humains.

Mais le danger de la route n'est pas un facteur de dissuasion pour ceux qui, comme Ndiaye, cherchent désespérément à améliorer leur sort et celui de leur famille en Europe. "Barsa wala Barsakh", ou "Barcelone ou mourir" en wolof, l'une des langues nationales du Sénégal, est la devise commune de ceux qui bravent la route mortelle.

"Même si nous restons ici, nous sommes en danger", a déclaré Cheikh Gueye, 46 ans, un pêcheur de Thiaroye-sur-Mer, le même village que celui de Ndiaye, situé à la périphérie de la capitale sénégalaise.

"Si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas payer le traitement, n'êtes-vous pas en danger ? Alors, on tente notre chance, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas", a-t-il ajouté.

Gueye a également tenté de rejoindre l'Europe par la route de l'Atlantique, mais il n'a atteint le Maroc que par mauvais temps et a été renvoyé au Sénégal.

"Aujourd'hui, nous devons parcourir plus de 50 kilomètres avant de trouver du poisson et même là, nous n'en trouvons pas assez, juste un peu", ajoute-t-il.

Gueye et Ndiaye accusent les accords de pêche entre le Sénégal, l'Union européenne et la Chine, qui autorisent les chalutiers industriels étrangers à pêcher dans les eaux sénégalaises.

Les accords imposent des limites à ce qu'ils peuvent transporter, mais il s'est avéré difficile de contrôler ce que les grands bateaux d'Europe, de Chine et de Russie récoltent.

À l'approche de la visite du Premier ministre espagnol au Sénégal, mercredi, la mère de Ndiaye, Fatou Niang, 67 ans, estime que les gouvernements sénégalais et espagnol devraient s'efforcer d'offrir aux jeunes de ce pays d'Afrique de l'Ouest des possibilités d'emploi afin de les dissuader d'émigrer.

"Ces enfants ne connaissent rien d'autre que la mer, et maintenant la mer n'a plus rien. Si vous faites quelque chose pour les jeunes, ils ne partiront pas", explique Niang.

"Mais si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas les obliger à rester. Il n'y a pas de travail ici", ajoute-t-elle.

Comme de nombreux habitants de Thiaroye-sur-Mer, il gagnait correctement sa vie en tant que pêcheur avant que les stocks de poissons ne commencent à diminuer il y a une dizaine d'années en raison de la surpêche.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp