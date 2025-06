Alors que la fenêtre de transfert se rapproche de sa date limite du 30 août, de nouvelles rumeurs ont fait surface sur le sort de l'attaquant nigérian et napolitain Victor Osimhen.

La dernière rumeur en date indique que Chelsea pourrait se passer du joueur de 25 ans, car le club saoudien de Premier League Al-Ahli est sur le point de finaliser un accord de transfert de 65 millions d'euros (72 637 435,00 $) avec Naples.

L'accord entre les deux clubs est décrit comme "presque conclu, en attente de petits détails", selon les rapports.

Osimhen n'a joué aucun des deux premiers matches de l'équipe en Serie A, mais il n'aurait pas encore accepté les conditions d'Al-Ahli.

Un salaire colossal

Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, Osimhen demande un "salaire important" et le contrat contient une clause libératoire.

On pense également qu'Osimhen préfère toujours un transfert en Europe.

Chelsea serait toujours à la recherche d'un attaquant, malgré 11 nouveaux arrivants cet été.

"Si nous avons la possibilité de faire venir un neuf qui peut nous aider et faire la différence, alors nous allons essayer. Sinon, tout va bien. Nous n'avons pas besoin de signer des joueurs justes pour signer des joueurs", a déclaré le nouveau manager Enzo Maresca.

Chelsea n'a plus que quatre jours avant la date limite des transferts en Premier League, ce qui signifie qu'il devra agir rapidement s'il veut plus que Nicolas Jackson et Marc Guiu comme options d'attaquants jusqu'en janvier au moins.

