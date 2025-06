Le Sénégal a lancé un ultimatum au musicien Akon pour qu'il commence à construire sur une parcelle de 55 ha qui lui a été accordée en 2020, faute de quoi 90 % du terrain sera rétrocédé au gouvernement.

Il y a quatre ans, le Sénégal a accordé ce terrain à Akon pour qu'il y développe une ville, avec des équipements tels que des hôpitaux, un centre de villégiature, une université, un parc de loisirs, un centre commercial, un poste de police, une centrale solaire et des appartements.

Le terrain est situé dans la zone côtière de Mbodiene, à quelque 120 kilomètres au sud-est de Dakar, la capitale du Sénégal.

Akon s'est engagé à commencer la construction du terrain dès que possible, en pensant avant tout à la création d'emplois et à la relance de l'économie sénégalaise.

Un projet de plusieurs milliards de dollars

Le musicien sénégalo-américain a déclaré que la première phase du projet, d'un coût de 6 milliards de dollars américains, devait être achevée en 2023.

La date d'achèvement a toutefois été reportée à 2025, Akon invoquant la pandémie de COVID-19 pour justifier le retard de la construction.

Le reste de la ville devait être construit progressivement, la date d'achèvement de l'ensemble du projet étant fixée à 2030.

Akon a estimé qu'une fois achevée, la ville serait un "sanctuaire pour les Afro-Américains qui cherchent à renouer avec leurs racines africaines".

Plans en suspens

Cependant, le site n'est toujours pas aménagé et le bétail y paît souvent.

Seul un bloc de béton marquant les fondations du projet est visible sur le site.

L'opération a suscité de vives réactions en ligne, de la part de ceux qui soutiennent l'offre de reprise du gouvernement à ceux qui s'y opposent.

"Akon n'a pas les moyens de financer un projet d'une telle ampleur. Ne laissez personne vous tromper. Le gouvernement devrait reprendre le terrain et le développer", a écrit Ynsson, un commentateur des réseaux sociaux, sur TikTok.

Une autre personne, Nelly Viano, a toutefois suggéré de ne pas précipiter le projet. "Donnez-lui du temps. Quel âge à l'Afrique pour que vous attendiez tous d'un homme qu'il fasse des miracles ? Il faut du temps pour réaliser ces choses".

Victor_official est d'accord, et dit qu'Akon a besoin d'être soutenu et non critiqué. "Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles l'Afrique est toujours à la traîne ; nous ne croyons pas en nous-mêmes et nous ne nous soutenons pas. Même Burj Khalifa est construit par le gouvernement de Dubaï et les investisseurs internationaux. Donnez une chance à Akon".

Versement des paiements

Le Sénégal, par l'intermédiaire de la société de développement des zones touristiques côtières (SAPCO), a menacé de reprendre possession du terrain, affirmant qu'Akon n'avait pas versé les paiements dus.

Le chanteur n'a cependant pas de titre de propriété sur le terrain.

L'équipe d'Akon affirme que des efforts sont en cours pour défricher et cartographier le terrain en vue de la construction prévue.

Fin 2023, Akon a clamé dans une interview à la BBC que son projet au Sénégal était "en marche à 100 000 %" et que ses détracteurs auraient honte.

Cependant, un certain nombre d'habitants du village de Mbodiene ont perdu espoir dans le projet.

Akon, 51 ans, comptait sur les investisseurs pour rassembler les ressources nécessaires à la construction de la ville, mais selon l'équipe d'Akon, les "promesses d'investissement" n'ont pas été honorées.

Le Kényan Julius Mwale avait été cité comme l'investisseur principal du projet.

La valeur nette d'Akon City n'est pas claire, mais plusieurs rapports suggèrent qu'elle pourrait se situer entre 40 et 80 millions de dollars américains.

Alors que le sort de la ville d'Akon au Sénégal est en suspens, l'incertitude règne également en Ouganda, où le gouvernement a offert à Akon près de 250 ha de terrain pour construire une ville d'une valeur de 6 milliards de dollars américains.

L'offre a été faite à Akon après sa rencontre avec le président Yoweri Museveni en Ouganda en avril 2021.

Les habitants de la ville de Mukono, dans le centre de l'Ouganda, où le projet est prévu, ont toutefois rejeté la proposition du gouvernement d'offrir des terres à Akon, affirmant qu'il s'agit de leurs biens ancestraux.

Tout comme au Sénégal, la construction de la ville d'Akon en Ouganda n'a pas encore commencé.

Akon est né de parents sénégalais, qui se sont ensuite installés dans le New Jersey, aux États-Unis.

