La police sud-africaine du KwaZulu-Natal a arrêté plus de 120 immigrés clandestins lors de descentes dans des bâtiments, occupés pour la plupart par des immigrés sans papiers.

Le commissaire de police du KwaZulu-Natal, le lieutenant-général Nhlanhla Mkhwanazi, a déclaré que les descentes avaient eu lieu dans le quartier central des affaires de Durban.

Cette action fait suite aux récentes déclarations des autorités visant à mettre un terme à la tendance aux incendies de bâtiments, qui ont principalement touché des "bâtiments détournés" occupés par des immigrés clandestins.

Le porte-parole de la police provinciale, Robert Netshiunda, déclare : "Il s'agit d'une opération intégrée qui vise les bâtiments détournés par des ressortissants étrangers. Nous avons constaté que la plupart des délits se produisent ici".

"Nous avons arrêté des étrangers en situation irrégulière et, lorsque nous sommes montés dans l'immeuble, quelqu'un a jeté un sac rempli de faux dollars. Nous avons également arrêté un suspect qui était recherché pour une affaire de viol", ajoute Netshiunda.

Quatre personnes sont mortes et plus de 200 autres ont été déplacées après l'incendie d'un immeuble de trois étages à Jeppestown samedi dernier.

Cet incident survient moins d'un an après l'incendie de l'immeuble Usindiso à Johannesburg, qui avait fait 77 morts et plus de 150 personnes déplacées.

Le maire de Johannesburg, Dada Morero, a depuis promis que des mesures seraient prises pour lutter contre les bâtiments détournés.

