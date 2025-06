La carrière de Durov, qui détient les nationalités française, russe, des Émirats arabes unis et de Saint-Kitts-et-Nevis, est marquée par une ascension rapide vers la notoriété alors que Telegram gagnait en popularité dans le monde entier, accumulant une fortune massive de 15 milliards de dollars.

Né en 1984 à Saint-Pétersbourg (alors Leningrad), Durov a obtenu son diplôme de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg en 2006 et a commencé à se lancer dans la programmation et des projets Internet.

En l’espace d’un an, Durov et son frère Nikolay ont fondé VKontakte (VK), un site Web surnommé "Facebook russe" qui a rapidement attiré une base d’utilisateurs de plus de 20 millions de personnes.

En tant que directeur général du site, Durov a vu sa fortune atteindre en 2011 environ 8 milliards de roubles (environ 275,9 millions de dollars à l’époque).

Il a, toutefois, vendu ses parts dans VKontakte et quitté l’entreprise et la Russie en 2014.

Avant son départ, Durov a affirmé que des responsables russes avaient demandé à l’entreprise de divulguer les données des utilisateurs, une demande qu’il a dit avoir refusée.

Telegram

En 2013, Durov a lancé le projet Telegram, considéré comme une alternative à la messagerie WhatsApp, avec une base d’utilisateurs atteignant 950 millions en juillet 2024.

L’application est populaire dans des pays du monde entier, y compris en Russie et en Ukraine, où elle est activement utilisée par des responsables et des experts militaires et politiques des deux côtés de la guerre en cours.

Après ses problèmes avec des responsables russes au sujet de VKontakte, Durov a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part du Service fédéral russe de supervision des communications, des technologies de l’information et des médias de masse (Roskomnadzor) en raison de Telegram.

L’application a été bloquée en Russie de 2018 à 2020 à la suite d’un procès intenté à son encontre pour ne pas avoir partagé les codes de cryptage avec le Service fédéral de sécurité (FSB) du pays.

A l'époque, Durov a fait valoir que fournir des codes de cryptage aux agences de renseignement constituerait une violation de la Constitution en raison des règles juridiques relatives à la protection de la vie privée.

Malgré ces problèmes avec les autorités russes, la fortune de Durov s'est accrue et il est entré pour la première fois dans l'index mondial des milliardaires de Bloomberg en août 2024, se classant dans le top 300.

"Je préfère être libre plutôt que de recevoir des ordres de qui que ce soit", avait affirmé Durov dans une interview accordée en avril au journaliste américain Tucker Carlson.

Détention et suites

Des informations rapportées par les médias russes et français indiquent que Durov a été arrêté samedi pour avoir facilité l’accès à des contenus illégaux sur Telegram.

L’arrestation de Durov à l’aéroport de Paris-Le Bourget a suscité la controverse. Elon Musk, le propriétaire de X, a appelé, sur sa plateforme, à la libération de Durov.

"Liberté, Liberté !, Liberté ?", a écrit Musk.

L'entreprise Telegram a déclaré qu’elle respectait les lois de l’Union européenne (UE) rejetant les accusations contre Durov et les qualifiant d'"absurdes".

"Telegram se conforme aux lois européennes, y compris le Règlement sur les services numériques, son action de modération est dans la norme du secteur", a assuré l’entreprise sur son propre canal.

"Pavel Durov n’a rien à cacher et il voyage fréquemment en Europe", a ajouté Telegram. Et de noter : "Il est absurde de dire qu’une plateforme ou son patron sont responsable des abus" relevés sur ladite plateforme.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, s’est, à son tour, exprimée sur la question, affirmant que la France avait reçu une note demandant l’accès à Durov.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, pour sa part, estimé qu’il était trop tôt pour commenter la détention de Durov en France, indiquant : "Nous ne savons toujours pas exactement de quoi Durov est accusé".

De son côté, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a suggéré que Durov avait commis une erreur en quittant la Russie.

Pavel Durov, a été arrêté en France dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour 12 chefs d’accusations, dont "blanchiment de crimes ou délits en bande organisée", a déclaré ce lundi 26 août la procureure de la République, Laure Beccuau, dans un communiqué. Sa garde à vue est prolongée jusqu’au mercredi 28 août.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp