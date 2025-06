Par Pauline Odhiambo

Dan Orenge n'avait que huit ans lorsque sa voix s'est brisée. C'était étrange pour un garçon qui était encore à quelques années de l'âge où l'on fait généralement l'expérience de la maladresse de la transition hors de l'enfance, physiquement et mentalement.

Il était alors loin de se douter que sa voix ne prenait pas seulement une résonance inhabituelle, mais qu'elle s'envolait pour un voyage dans un monde qui allait devenir son terrain de jeu.

Dan, alias "D_man", a aujourd'hui 40 ans et est doté d'une voix de baryton profond que les gens reconnaissent comme étant uniquement la sienne.

En tant qu'artiste voix-off, coach en art oratoire et militant pour le bien-être, les cadences mesurées de son débit sont aussi appréciées que le message qu'il cherche à transmettre dans le cadre de son travail professionnel et de sa mission sociale.

"Mon incursion dans le domaine du doublage a commencé il y a 20 ans, mais je n'ai été reconnu qu'après être devenu sobre", explique Dan à TRT Afrika en évoquant la période de sa vie où il luttait contre son addiction à l'alcool.

"Je déposais constamment mes maquettes dans des agences de production et je me rendais dans des stations de télévision et de radio pour passer des auditions, mais cela n'a jamais vraiment fonctionné."

La lutte de Dan pour vaincre son addiction lui a donné la patience nécessaire pour persévérer dans sa carrière professionnelle. Sa résilience portera ses fruits quelques années plus tard, ses vidéos sur TikTok et d'autres plateformes en ligne devenant virales.

Un succès constant

La première publicité télévisée de Dan a été diffusée moins d'un mois après qu'il a travaillé sa voix dans le studio d'un ami.

"J'ai appris la nouvelle le jour de mon anniversaire, et c'était le plus beau des cadeaux. Ils ont fini par utiliser ma voix dans deux publicités différentes, et j'ai donc été payé le double", raconte-t-il.

Dan a ensuite créé sa propre entreprise, Sikika Advertising Solutions. Le nom vient du mot kiswahili "sikika", qui signifie "être entendu". Outre les voix-off, l'entreprise est spécialisée dans l'animation et le graphisme, l'écriture de scénarios, la production musicale, la vidéographie et le montage.

Dan a également recommencé à travailler avec un ancien employé en tant qu'agent et, peu de temps après, il a décroché un autre contrat pour animer une cérémonie de remise de prix.

Il a continué à enregistrer des voix off pour des publicités. Sa première vidéo virale le montre lisant un script faisant la promotion de Mercedes et de Range Rovers sur TikTok.

"Alors que je n'avais aucun follower, je suis passé à 30 000 en un mois, ce qui m'a apporté plus d'affaires", explique ce père de cinq enfants, qui a récemment prêté sa voix aux manifestations anti-taxes menées par la génération Z au Kenya.

"Ma popularité croissante m'a amené à rejoindre la Voice Actors League of Kenya, où j'ai eu l'occasion de rencontrer et de travailler avec d'autres professionnels chevronnés", confie-t-il à TRT Afrika.

La voix d'une cause

Outre son travail commercial, l'initiative de Dan visant à sensibiliser à la santé mentale a également pris de l'ampleur. Il participe régulièrement à des podcasts et à d'autres plateformes axées sur le bien-être.

"Le fait de pouvoir utiliser ma voix pour aider les autres m'a aidé à rester concentré sur ma propre sobriété", constate t-il à TRT Afrika.

"Je remercie Dieu d'avoir aligné tous les progrès que j'ai réalisés jusqu'à présent sur certaines des choses qui me passionnent, notamment la forme physique et la santé mentale."

Dan a été élevé dans un foyer strict où l'ambition scolaire prenait souvent le pas sur les activités de loisirs. Il aspirait donc à la liberté qu'offrait la vie universitaire.

"Lorsque je suis entré à l'université, j'avais du mal à concilier mes études et la fête", se souvient le fondateur de D_Man Wellness. "J'ai donc commencé à faire de l'exercice et à aller à la salle de sport pour libérer mon énergie refoulée. Mais il n'a pas été facile de se remettre sur les rails. Il m'a fallu cinq ans et demi pour obtenir mon diplôme au lieu de quatre", se rappelle Dan.

Il a fini par décrocher un emploi stable en 2019 dans une entreprise de technologie financière. Par chance, cet emploi lui a également permis d'exercer ses talents de comédien.

"C'est à ce moment-là que j'ai commencé à obtenir mes premiers contrats de voix-off rémunérés, et c'était incroyable parce que j'ai eu la chance de chanter des tutoriels vidéo et d'autres contenus pédagogiques."

Le fait d'avouer un jour à son patron ses difficultés après avoir manqué une réunion cruciale a marqué un tournant dans la vie de Dan.

"Cette révélation m'a coûté mon emploi, mais mon patron m'a dit que l'entreprise me reprendrait si je me faisais aider et si je montrais que je suivais un traitement. C'est exactement ce que j'ai fait."

L'ancien patron de Dan a tenu parole une fois que sa vie s'est rétablie.

"J'ai fait quelques voix off pour lui et j'ai envoyé le paiement à ma femme", se souvient Dan.

D'une certaine manière, Dan savait que sa voix intérieure avait finalement gagné la bataille.

