Par Hannan Hussain

Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Inde a cherché à équilibrer délicatement ses liens économiques et militaires avec Moscou sans risquer une opposition sérieuse de la part de Kiev et de ses soutiens occidentaux.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a effectué son premier voyage en Russie depuis le début de la guerre en juillet dernier, et se rend en Ukraine cette semaine - le premier voyage de ce type effectué par un Premier ministre indien depuis des décennies.

Mais l'Inde peut-elle tenir son rôle d'équilibriste ? Et quels sont les obstacles auxquels elle est confrontée ?

Le moment choisi pour la visite de Modi en Ukraine et les craintes d'une aggravation des frictions avec l'Occident laissent présager un chemin difficile.

Gérer la vision des choses

Alors que l'Inde approfondit son partenariat énergétique et économique avec Moscou, il est clair que les critiques de l'Ukraine et de l'Occident ne peuvent plus être reléguées au second plan.

Après tout, la visite de Modi en Ukraine est une tentative de gérer l'image défavorable de sa visite de deux jours à Moscou en juillet, que le président Volodymyr Zelenskyy a critiquée comme une « énorme déception et un coup dévastateur porté aux efforts de paix ».

L'Ukraine n'est pas la seule à faire pression sur l'Inde. Washington souhaite également que New Delhi tire parti de ses liens de plus en plus étroits avec la Russie pour contribuer à mettre fin à la guerre.

Il s'agirait d'une stratégie coûteuse pour l'Inde, qui n'a pas condamné la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Si elle s'engage dans des négociations de paix, elle doit convaincre le président russe Vladimir Poutine de parler à M. Zelensky, malgré les incursions croissantes de l'Ukraine dans la région russe de Koursk.

L'Inde a jusqu'à présent refusé de naviguer entre les lignes rouges territoriales de la Russie et celles que l'Ukraine et l'Occident considèrent comme la base de tout accord de paix durable pour mettre fin à la guerre.

Voyez le sommet sur l'Ukraine qui s'est tenu en juin. L'Inde a refusé de souscrire aux exigences occidentales concernant l'« intégrité territoriale » de l'Ukraine dans le cadre d'un accord de paix visant à mettre fin à la guerre.

Pourtant, Modi se prépare à projeter la neutralité de l'Inde à Kiev, un acte qui exigerait plus qu'une simple rhétorique de paix et de diplomatie pour apaiser l'Occident.

New Delhi n'a pas caché qu'elle refusait de jouer un rôle de médiateur au cours de son voyage, et elle n'a pas d'autres solutions pour s'attirer les faveurs de l'Ukraine.

Autre option : prendre en compte les intérêts bilatéraux

L'Inde peut renforcer la coopération multi-sectorielle avec l'Ukraine dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de la défense et de l'économie, mais sa contribution à un règlement négocié pourrait rester incertaine.

Ce point est important car Modi promet d'apporter tout le soutien possible à la paix à Kiev et s'apprête à tenir des discussions approfondies sur la guerre en Ukraine.

Mais il est un fait que les intérêts actuels de l'Ukraine en matière de sécurité ne figurent pas parmi les priorités de l'Inde, qui ne peut se permettre de perdre la bonne volonté de son partenaire stratégique de longue date, la Russie.

La dynamique actuelle de la guerre replace les contraintes de l'Inde dans leur contexte. Moscou soupçonne fortement les services de renseignement occidentaux d'avoir facilité la récente invasion de Koursk par l'Ukraine, ce qui l'incite à menacer d'une « guerre mondiale » si le soutien des États-Unis aux attaques ukrainiennes persiste.

Il est intéressant de noter que les intérêts économiques et militaires suggèrent que l'Inde a fait son choix. La coopération multisectorielle entre la Russie et l'Inde s'est considérablement renforcée depuis le début de l'année 2022.

Aujourd'hui, la Russie représente plus de 40 % des achats de pétrole de l'Inde et 60 % de ses armements.

Le succès économique de l'Inde est en partie dû à sa politique de funambulisme diplomatique : elle s'est assurée de ne pas prendre de mesures susceptibles de contrarier la Russie, tout en signalant à l'Occident que le pétrole et les armes russes étaient des nécessités stratégiques pour New Delhi.

Cette approche pourrait rencontrer de nouvelles limites à Kiev, car la patience s'épuise au sein de l'administration Biden. Elle a déjà averti l'Inde de ne pas considérer l'amitié des États-Unis comme « acquise ».

Ne pas s'aliéner l'Occident

L'Inde a de bonnes raisons de convaincre Washington qu'elle souhaite sérieusement équilibrer les liens entre l'Ukraine et la Russie.

Tout d'abord, elle doit afficher une position plus ferme face aux conséquences humanitaires de la guerre.

Le silence apparent de l'Inde face à l'augmentation du nombre de morts en Ukraine en juillet dernier a suscité des frustrations au sein de l'administration Biden, qui craignait que son principal partenaire stratégique ne sape le soutien de l'Occident à Kiev.

Modi doit dissiper cette impression lors de sa visite cette semaine, et son engagement à « partager les perspectives de résolution pacifique du conflit ukrainien en cours » pourrait être un pas dans cette direction.

L'Inde compte également sur le soutien de l'Occident pour les alliances et les partenariats tels que le dialogue quadrilatéral sur la sécurité (QUAD) et la stratégie indo-pacifique soutenue par les États-Unis.

Ces partenariats sont essentiels à la poursuite par l'Inde de la sécurité énergétique et des liens économiques dans la région Asie-Pacifique, et New Delhi tient à se positionner comme un fournisseur net de sécurité fiable pour les alliés occidentaux dans la région Indo-Pacifique.

Mais ces ambitions mettent à rude épreuve l'équilibre de l'Inde. Par le passé, la Russie a fait part de son malaise à l'égard de Quad, affirmant que les États-Unis et leurs alliés attiraient de plus en plus d'États fondés sur des « principes anti-russes ou anti-chinois ».

Cette situation présente un scénario compliqué pour l'Inde, qui poursuit une politique étrangère multisectorielle et refuse d'être considérée comme faisant partie d'un camp antioccidental ou antirusse.

Ainsi, le principal objectif de la visite de Modi cette semaine sera d'éviter un choix binaire entre l'Ukraine et la Russie tout en conservant les faveurs de l'Occident. Pourtant, les tensions croissantes entre la Russie et l'Occident compliquent l'exercice d'équilibre de l'Inde, ce qui fait de la gestion de l'image de Modi à Kiev une mission à fort enjeu.

L'auteur, Hannan Hussain, est spécialiste des affaires internationales, chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington. Les travaux de M. Hussain ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

