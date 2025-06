Par Sylvia Chebet

Imaginez un peu. Vous sortez de l'aéroport, de la gare, quelle est la première chose que vous faites invariablement ? Le plus souvent, solliciter un taxi est la première interaction du voyageur avec l'environnement local.

Le prix de la course, qui dépend généralement de la distance, de la durée et de variables économiques propres à chaque lieu, constitue le fondement du contrat entre le chauffeur et le passager pour le trajet.

Au Kenya, où la récente agitation anti-taxe a ébranlé une économie déjà en difficulté, les chauffeurs de taxi sont confrontés à un dilemme.

En augmentant leurs tarifs, ils se mettent à dos leurs clients et les sociétés de covoiturage. S'ils ne changent pas leurs tarifs, ils continuent d'être saignés à blanc.

La concurrence acharnée entre les entreprises locales et les sociétés de covoiturage Uber et Bolt a conduit à une baisse des tarifs telle qu'elle n'a plus de sens économique, selon les chauffeurs inquiets.

"C'est comme aller puiser de l'eau dans un seau troué", explique à TRT Afrika Samson, chauffeur de taxi (son nom a été modifié). "Nous vivons au jour le jour".

Cette situation est insoutenable pour les chauffeurs qui doivent rembourser leurs emprunts, se nourrir et payer des frais de scolarité et des soins de santé.

Une conductrice dit qu'il ne lui reste plus rien après avoir mis de côté 2 000 shillings kenyans (15 dollars américains) pour rembourser son prêt automobile.

"J'ai des enfants à l'école et un loyer à payer. Vous travaillez avec un tarif de base de 200 shillings kenyans et, 12 heures plus tard, vous n'avez toujours pas gagné assez pour rembourser le prêt de la voiture et acheter du carburant. Les choses ne marchent pas, et nous n'avons pas d'autre solution", explique-t-elle, faisant allusion aux frais supplémentaires que les chauffeurs d'app-cab ajoutent au tarif normal.

Comptabiliser les coûts

Le Kenya est l'un des principaux marchés pour les sociétés de covoiturage. La population du pays augmente, mais le taux de motorisation reste faible, ce qui constitue un cadre idéal pour ce type d'activité.

Les entreprises reçoivent une avalanche de demandes de transport toutes les heures et disposent de chauffeurs abonnés, qui doivent se conformer aux niveaux de tarification de l'application.

Pour que leur activité soit rentable, les chauffeurs proposent une augmentation du tarif de base d'environ 150 à 200 shillings pour une petite voiture transportant un maximum de trois passagers et jusqu'à 300 shillings pour les taxis de catégorie XL.

À d'autres occasions, les chauffeurs ajoutent la moitié du montant total du tarif, ce qui signifie qu'ils facturent 300 shillings pour une course de 200 shillings.

"Quand on vous pousse, vous poussez la personne suivante", commente un chauffeur de taxi. Certains passagers cèdent et paient plus cher. D'autres ne le font pas, ce qui ne laisse guère d'autre choix aux chauffeurs que d'accepter le tarif le plus bas.

"Si vous recevez environ cinq demandes qui vous obligent à parcourir une distance de 10 km pour aller chercher un client, et si le taux de consommation de la voiture est d'environ 20 Ksh/km, vous utiliserez 200 Ksh (1,55 $) par trajet".

"Au total, vous aurez dépensé 1 000 Ksh (7,75 $) pour aller chercher des clients", explique un chauffeur.

Le coût de la course étant entièrement à la charge du conducteur, celui-ci est encore plus désavantagé s'il se retrouve dans les embouteillages avec ses clients à bord, ce qui arrive tous les jours aux heures de pointe.

L'application déduit automatiquement un pourcentage du paiement du client. Ainsi, une déduction de 20 % sur un tel trajet entraînerait automatiquement une perte pour le chauffeur.

"Imaginez que vous ayez déjà perdu 80 shillings. Quel genre d'entreprise est-ce là ?", déclare Samson.

Des conditions difficiles

Quelques chauffeurs empruntent pour acheter des voitures, tandis que les autres louent des véhicules. À la fin de la journée, ils doivent remettre au propriétaire de la voiture une somme convenue à l'avance, après avoir déduit les frais de carburant et de réparation.

La plupart des chauffeurs remettent un minimum de 2 000 Ksh par jour, en fonction de la taille du véhicule.

"En général, la voiture est équipée de gadgets de suivi, ce qui signifie qu'à chacun de vos déplacements, le propriétaire sait que vous gagnez de l'argent. Il attend donc de l'argent parce que la voiture a roulé", affirme Samson.

D'autres problèmes se posent également, comme les suspensions arbitraires, la victimisation et les mauvais traitements de la part des sociétés de covoiturage, ainsi que le harcèlement de certains clients.

"Une fois qu'ils vous ont suspendu, cela devient un problème pour l'Autorité nationale des transports et de la sécurité. Les chances de renouvellement d'une licence de véhicule de service public deviennent très minimes. Vous êtes donc évincé du marché", déplore Samson.

Une lueur d'espoir

Little Cab, une entreprise locale de covoiturage au Kenya, s'efforce de faire en sorte que les conducteurs ne soient pas toujours lésés.

"Ils passent même des appels aux chauffeurs. De même, vous pouvez les appeler, leur envoyer un courriel ou discuter avec eux lorsque vous souhaitez soulever un problème", explique Samson.

Une autre entreprise locale, Faras Cabs, prend des mesures pour protéger simultanément ses chauffeurs et ses clients.

"Nous avons apporté quelques changements en faveur des chauffeurs tout en nous attaquant à quelques problèmes pour protéger nos clients. La première chose que nous avons faite est d'augmenter notre tarif minimum de 200 Ksh (1,55 $) à 240 (1,68 $)", explique Osman Abdi, directeur commercial de Faras Cabs.

Les chauffeurs de taxi attendent de voir si les sociétés de covoiturage les mieux établies et ayant une présence internationale leur emboîteront le pas.

