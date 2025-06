La France a une fois de plus redéfini l'expérience de la cérémonie d'ouverture avec des Jeux paralympiques d'été vibrants et sans précédent.

Fidèle à sa tradition d'innovation audacieuse, Paris a choisi de s'éloigner du cadre traditionnel des stades.

L'emblématique Place de la Concorde et les Champs-Elysées ont servi de scène à cet événement inédit.

Le directeur artistique Thomas Jolly a promis un spectacle qui « transformerait le cœur de Paris » avec « des performances jamais vues auparavant ».

Il a souligné que la cérémonie avait pour but de mettre en valeur les athlètes paralympiques et leurs valeurs, et d'unir les spectateurs du monde entier.

La cérémonie d'ouverture a débuté par un défilé vibrant sur les Champs-Élysées, avec des délégations de 184 pays.

La Place de la Concorde, place historique de Paris, a servi de cadre à cet événement extraordinaire.

Les organisateurs se sont dits convaincus que ces Jeux novateurs laisseraient un héritage durable, grâce aux performances exceptionnelles des athlètes participants.

Chaque sport paralympique devait se dérouler sur des sites emblématiques de la France, reflétant le riche patrimoine du pays.

