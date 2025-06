Le tribunal administratif de Tunis a accepté jeudi le recours du candidat à l'élection présidentielle Mondher Zenaïdi, lui permettant de se présenter lors du scrutin qui doit avoir lieu le 6 octobre.

Le tribunal autorise Abdellatif Mekki à participer au scrutin présidentiel après que la commission électorale a rejeté sa candidature au préalable.

Le magistrat Fayçal Bouguerra a déclaré à Reuters que la décision du tribunal était finale et ne pouvait faire l'objet d'un appel.

Mondher Zenaïdi, ancien ministre sous le régime du président Zine el Abidine Ben Ali, vit à Paris et dit vouloir "reconstruire la Tunisie, unir tous les Tunisiens."

Ces décisions représentent un défi supplémentaire pour le président sortant, Kaïs Saïed, qui est candidat à sa réélection.

L'opposition a accusé les autorités de mettre en place des restrictions arbitraires et de recourir à de l'intimidation avec l'objectif de garantir la réélection de Kaïs Saïed, élu en 2019 et qui s'est octroyé deux ans plus tard la quasi-totalité des pouvoirs. Kaïs Saïed nie ces accusations.

Elu en 2019, le président a dissous le Parlement deux ans plus tard, révoqué le gouvernement et dirige le pays par décrets. Il présente ces mesures comme indispensables pour lutter contre la corruption.

