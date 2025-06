Botic van de Zandschulp a éliminé en 3 sets l'un des favoris de l'édition de 2024 de l'US Open ce vendredi matin à New York devant un public qui a apprécié chaque point gagné et perdu.

L'Espagnol, déjà quatre fois titré en Majeur à 21 ans, n'avait plus connu une défaite à ce stade de la compétition en Grand Chelem depuis juillet 2021, à Wimbledon, pour sa première année sur le circuit.

Sous le regard inquiet de son entraîneur Juan-Carlos Ferrero, "Carlitos" n'a jamais trouvé la solution contre van de Zandschulp, qui avait réponse à toutes ses variations, jeu court, jeu long, sans pouvoir développer sa puissance habituelle.

"Il a très bien joué. Je m'attendais à ce qu'il me donne plus de points gratuits. Ça m'a perturbé. Je n'ai pas su augmenter mon niveau. Je suis resté au même niveau pendant tout le match, ce n'était pas assez pour gagner ou pour me donner une chance de revenir", a commenté l'Espagnol.

Au premier set, Alcaraz n'a réussi aucun coup gagnant. Au total, il n'aura converti que deux balles de break (sur cinq), des chiffres de misère pour l'ex-Numéro 1 mondial.

Vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon cette année, Alcaraz a rappelé qu'il n'était pas invincible, lui qui connaît encore quelques trous d'air, comme sa défaite pour son premier match à Cincinnati face au Français Gaël Monfils mi-août.

"Sur cette tournée, je ne suis pas assez fort mentalement, je n'ai pas su répondre à certains problèmes", a-t-il noté.

Sa défaite ouvre toute une partie de tableau, où le Britannique Jack Draper (25ᵉ), futur adversaire de Botic van de Zandschulp, est désormais le mieux classé parmi les huit joueurs pouvant prétendre à une demi-finale.

"Je l'avais battu à Cincinnati (juste avant l'US Open, ndlr) donc je savais à quoi m'attendre", a-t-il brièvement commenté avant de quitter le court Arthur-Ashe.

