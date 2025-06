Le réseau social X du milliardaire américain Elon Musk est dans le viseur de la justice brésilienne qui appelle à sa suspension.

Le juge Alexandre de Moraes a ordonné ce weekend la suspension totale et immédiate du réseau social au Brésil jusqu'à ce que toutes les décisions de justice concernant X soient respectées.

Et le réseau social X a commencé à être bloqué samedi à l'aube au Brésil, quelques heures après la décision. L'accès à l'ancien Twitter n'est plus possible pour certains utilisateurs, qui rencontrent un message leur demandant de rafraîchir leur navigateur lorsqu'ils entrent sur le portail, sans jamais réussir à se connecter. Selon la presse locale, la coupure de X a commencé chez certains fournisseurs d'accès à internet et devrait être complètement réalisée dans la journée.

Le juge a par ailleurs ordonné au régulateur des télécoms brésilien, Anatel, d'appliquer cette suspension et de confirmer dans les vingt-quatre heures qu'elle avait été mise en oeuvre.

Les personnes et entreprises qui tenteraient de continuer à utiliser le réseau social en utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) s'exposent à des amendes pouvant atteindre 50.000 reais par jour.

La Cour suprême du Brésil avait décidé jeudi de bloquer les comptes bancaires de Starlink, le service d'accès à internet par satellite lancé par Elon Musk.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp