Par Pauline Odhiambo

En langue yoruba, Fasalejo désigne une personne qui fait preuve d'attention ou d'hospitalité.

C'est le cas de l'artiste nigérian Oluwatobiloba Fasalejo, qui incarne ces mêmes caractéristiques en peignant les personnes qui l'entourent. "C'est pourquoi je veux que mes peintures soient du genre à apaiser tout le monde", explique l'artiste d'expressionnisme contemporain à TRT Afrika.

"Je veux que les gens que je peins s'identifient à la sérénité de leur environnement et au sentiment de paix et d'amour que reflètent mes peintures."

Selon le magazine Artland, l'expressionnisme est un style artistique dans lequel l'artiste cherche à dépeindre non pas la réalité objective, mais les émotions et les réactions subjectives.

L'art conscient

L'artiste de 24 ans, originaire de l'État d'Ondo, a toujours été attentif aux autres.

Enfant, Fasalejo cherchait à contribuer aux dépenses de sa famille en créant des œuvres d'art destinées à la vente.

"C'était ma façon d'essayer de mettre de la nourriture sur la table, mais ma mère m'en empêchait en disant que c'était la responsabilité des parents, et non des enfants", se souvient le troisième né d'une fratrie de quatre enfants.

Malgré tout, le jeune artiste avait un désir intense de rendre à sa communauté ce qu'elle lui avait donné, et il s'est à nouveau tourné vers l'art pour exprimer sa gratitude.

"J'ai commencé par faire des dessins et des peintures gratuits pour les gens de ma communauté. Je les faisais sur du papier normal et quand je les leur montrais, leur regard reconnaissant n'avait pas de prix", se souvient-il.

"J'ai découvert que c'était un bon moyen d'être là pour eux et de leur donner le sentiment d'être vus et appréciés. Leurs histoires personnelles sont toujours le moteur de mon art."

'Suffisamment bon'

L'une de ses séries, intitulée "More than This", est une autre ode à la beauté de la communauté.

"Cette série compte six tableaux que j'ai dédiés à toutes les personnes de mon entourage qui ont l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas être à la hauteur", explique Fasalejo. "C'est un rappel que nous sommes plus que nos problèmes et qu'ensemble, nous pouvons tout surmonter."

Comme beaucoup d'autres artistes, le processus créatif de Fasalejo commence par une idée et une étincelle d'inspiration qui le portent tout au long du processus de peinture, du début à la fin. Mais parfois, cette vague d'inspiration tarde à se lever.

"Pour surmonter ce blocage, il faut beaucoup de patience. Parfois, je continue simplement à peindre en me concentrant sur le plaisir du processus afin d'obtenir le portrait parfait", confie l'artiste qui se spécialise dans les peintures à l'acrylique et à l'huile.

Une autre de ses séries, intitulée "Sisters are a Blessing" (Les sœurs sont une bénédiction), témoigne de la façon dont de nouvelles vagues d'inspiration peuvent soudainement surgir au cours du processus de peinture.

"La série des sœurs a commencé comme une peinture indépendante, mais s'est finalement transformée en un ensemble de trois portraits", se rappelle Fasalejo, qui n'a qu'une sœur.

Héritage et culture

Le résultat final de son processus de peinture est souvent une œuvre étonnante qui en dit long sur son héritage yoruba, formant un mélange parfait de récits personnels et de résonance culturelle.

Selon l'angle de vue du spectateur, les traits des sujets des portraits de Fasalejo semblent souvent pixellisés, comme s'ils avaient été modifiés numériquement - c'est la signature de l'artiste, qui met en valeur les histoires d'épreuves et de triomphes de sa communauté.

"Toutes mes peintures sont dans ce style (pixellisé). Je superpose différentes teintes claires et foncées pour créer cet effet", explique-t-il.

"Cela symbolise les différentes situations et les défis auxquels les gens sont confrontés, ainsi que leur capacité à les surmonter."

Des saisons changeantes

Fasalejo attribue ses compétences à des années de pratique et d'étude combinées à son talent naturel. Sa formation en beaux-arts et en arts appliqués a également joué un rôle crucial dans son évolution artistique.

"L'étude de l'art a été une mise à niveau et une saison fructueuse. Même si je savais déjà peindre, cela m'a aidé à me concentrer sur les bonnes histoires à raconter", constate le diplômé de l'université Obafemi Awolowo.

Fasalejo a vécu de nombreux autres moments gratifiants après l'obtention de son diplôme, notamment sa série "Time and Season" (Temps et saison) qui célèbre l'abondance.

"Cette série comporte trois tableaux sur fond vert pour symboliser les différentes étapes de l'évolution, de l'enfance à l'âge adulte, et jusqu'au moment où ces mêmes adultes ont leurs propres enfants ou s'occupent de leurs parents âgés. Ce sont des expériences très fructueuses."

Les peintures de Faselejo ont été exposées dans plusieurs galeries au Nigeria et au Kenya.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp