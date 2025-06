Par Abdulwasiu Hassan

Voici un petit quiz : Quel est le lien entre le textile nigérian et l'émergence de la nation ouest-africaine en tant que puissance footballistique ?

Les amateurs de football qui ont l'œil pour les détails se souviendront peut-être que le meilleur buteur de tous les temps des Super Eagles, feu Rashidi Yekini, a commencé sa carrière au United Nigeria Textiles Ltd (UNTL) FC dans la ville de Kaduna, dans le nord du pays, en 1982.

C'est également à cette époque que de nombreuses entreprises privées ont sponsorisé des clubs de football locaux, contribuant ainsi à l'essor de ce sport dans un pays qui a toujours disposé d'un vaste réservoir de talents, mais rarement des ressources nécessaires pour les promouvoir.

Ironiquement, le déclin du secteur textile nigérian, autrefois florissant, a coïncidé avec l'ascension mondiale des Super Eagles, qui ont notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1994 et une médaille d'or olympique en 1996.

Au cours de cette même décennie, les entreprises textiles du pays ont été confrontées à une menace existentielle et se sont effondrées les unes après les autres. Une étude souligne qu'entre 1994 et 2005, environ 64 % des entreprises textiles enregistrées au Nigeria ont disparu, faisant passer leur nombre de 125 à 45 en seulement onze ans.

En 2022, moins de 20 entreprises textiles étaient en activité. En 1985, ces entreprises étaient au nombre de 175, avec des bilans sains et des milliers d'employés.

"Le nombre d'emplois créés par l'industrie a chuté de 137 000 en 1996 à 24 000 en 2008. En 2022, il y avait moins de 20 000 emplois dans l'industrie", déclare Folorunsho Daniyan, président de la Nigerian Textile Manufacturers' Association (NTMA).

Les multiples raisons de l'effondrement

Hamma Kwajaffa, directeur général de la NTMA, attribue l'effondrement du secteur textile nigérian à la chute du naira dans les années 1980. Les fabricants de textile qui devaient rembourser des emprunts à l'étranger en ont fait les frais.

"Le remboursement des prêts est devenu de plus en plus problématique en raison des révisions à la hausse des taux de change. De 3 nairas pour un dollar américain, le taux de change est passé à 30 nairas en 1985. Les conditions de survie sont devenues difficiles," explique-t-il à TRT Afrika.

Le problème des devises a été aggravé par le fait que les fabricants locaux n'ont pas réussi à concurrencer les tissus étrangers moins chers qui ont commencé à arriver dans le pays.

"Une économie de marché libéralisée a entraîné le dumping et même la contrebande de produits moins chers au Nigeria, bien en deçà du prix de revient des produits textiles nationaux. C'est ce qui a déclenché une chute progressive qui a abouti à un effondrement total", ajoute Kwajaffa.

Abubakar Musa Bunza, maître de conférences au département d'ingénierie des polymères et des textiles de l'université Ahmadu Bello de Zaria, envisage toutefois le problème dans une perspective plus large. Il attribue l'effondrement de l'industrie à des facteurs tels que le manque d'électricité durable et abordable, la corruption et les conflits entre les syndicats et les employeurs.

Bunza estime que l'industrie locale a également souffert du manque de matières premières de qualité, de l'absence d'une agence officielle chargée de contrôler le secteur et de l'incapacité présumée des gouvernements successifs à s'attaquer à ces problèmes.

L'échec des initiatives de relance

L'industrie était en chute libre depuis un certain temps, malgré les interventions périodiques des gouvernements.

Ces dernières années, le gouvernement de l'ancien président Goodluck Jonathan a accordé des prêts d'un montant total de 60 milliards de nairas pour relancer le secteur textile. L'ancienne administration de Muhammadu Buhari a également créé un fonds de 294 milliards de nairas, mais n'a guère fait la différence.

Le vice-président Kashim Shettima a récemment déclaré que l'actuelle administration Bola Ahmed Tinubu collaborait avec le Comité consultatif international du coton (CCIC) pour relancer le secteur et créer 1,4 million d'emplois par an.

"L'administration Tinubu fera des efforts conscients pour s'assurer que le pays exploite les opportunités de la chaîne de valeur du coton, notamment en veillant à ce que le Nigeria redevienne membre de l'ICAC", a-t-il précisé.

Si Shettima n'a pas donné de détails sur la source de financement de ce plan de relance, la ministre du Commerce et de l'investissement, Doris Uzoka-Anite, a annoncé que le Nigeria a obtenu un investissement de 3,5 milliards de dollars pour le secteur.

Appel à une nouvelle approche

Les déclarations du gouvernement fédéral n'impressionnent pas tout le monde, compte tenu de l'historique d'initiatives similaires.

"Tant que l'on ne s'attaquera pas au bourbier des problèmes, toute intervention sera probablement vouée à l'échec", selon M. Bunza.

"Les solutions requises comprennent une électricité bon marché et durable, une politique d'import-export équilibrée qui favorisera nos fabricants de textile, et l'engagement des universités dans la recherche."

Le professeur d'université recommande également la création d'un conseil de recherche textile.

Le directeur général de la NTMA, Kwajaffa, estime que le Nigeria doit s'inspirer d'autres économies émergentes dont les industries textiles fonctionnent bien.

Effet de la dévaluation de la monnaie

Depuis l'introduction du naira nigérian en 2023, la monnaie a perdu plus de la moitié de sa valeur, passant de 700 nairas pour un dollar à 1 600 nairas.

"Si nous dévaluons le naira, nous deviendrons une nation de consommateurs. Nous ne serons plus compétitifs et nous ne pourrons plus exporter", estime Kwajaffa.

Bunza souligne que la dévaluation de la monnaie a un impact négatif sur l'importation de matières premières et d'équipements. Hajia Aisha Mohammed, qui tient un magasin à Abuja, explique que la demande de textiles a chuté en raison des prix élevés des tissus importés.

Les tissus qui étaient auparavant abordables sont maintenant "un luxe", dit-elle à TRT Afrika.

Certains analystes considèrent que l'industrie textile locale doit changer d'objectif, explorer le marché des tissus autres que les imprimés africains et sortir du Nigeria.

