Par Ahmet Yusuf Ozdemir

Qu'il s'agisse de forcer les gens à revivre la Nakba ou d'assassiner des adversaires au-delà de ses frontières, Israël s'efforce de mettre en œuvre toutes les pages de son manuel de jeu de 75 ans d'occupation de la Palestine.

La machine de guerre qu'Israël a déclenchée sur l'une des régions les plus densément peuplées du monde depuis le 7 octobre a forcé la communauté internationale à admettre que ce qui se passe en Palestine est une définition classique du génocide.

Des hôpitaux, des écoles, des mosquées et des églises ont été pris pour cible à Gaza. L'enclave elle-même a été réduite à un tas de décombres. Plus de 40 000 personnes - pour la plupart des femmes et des enfants - ont été tuées. On craint que des milliers de corps soient coincés dans les décombres des bâtiments détruits.

Et les journalistes qui veulent diffuser ces atrocités de masse sont systématiquement pris pour cible.

Cependant, même les pires atrocités n'ont pas conduit à une action mondiale rapide pour mettre fin à ce qui se passait sur le terrain. Au contraire, elles n'ont fait que susciter un jeu de devinettes sur la 'ligne rouge" qu'Israël franchirait la prochaine fois.

Du calme sur le front nord ?

Face à la multiplication des attaques du Hezbollah contre Israël depuis le Liban, la question qui se posait apparemment était de savoir si ces attaques allaient conduire à l'ouverture d'un autre front.

Or, il ressort des discours de Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, que le groupe n'est pas disposé à faire monter la tension et à transformer le conflit en une véritable guerre.

Israël, quant à lui, continue de cibler les membres de la résistance palestinienne à l'intérieur du Liban. Au début de la guerre, c'est Salih al-Aruri, l'une des figures de proue du Hamas, qui a été assassiné le 2 janvier à Beyrouth.

Récemment, une cible spécifique a attiré l'attention lorsqu'Israël a assassiné un commandant des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, Khalil al Maqdah, près de la ville de Sidon, dans le sud du Liban. Le groupe de Maqdah est la branche armée du mouvement Fatah, dirigé par l'actuel président de la Palestine, Mahmoud Abbas.

Cet assassinat a été l'un des premiers signes de ce qui allait se produire : L'expansion de l'invasion et des incursions militaires d'Israël vers différents mouvements de résistance.

On sait depuis longtemps qu'il existe un différend entre le Fatah et les Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, et en prenant pour cible Al Maqdah, Israël a cherché à accentuer ce clivage interne.

Tous les chemins mènent à la Cisjordanie occupée

Les autorités israéliennes ont justifié l'assassinat en accusant al Maqdah et son frère d'introduire clandestinement des armes en Cisjordanie occupée via la Jordanie.

Au cours des deux dernières années, les médias internationaux ont diffusé et interviewé des membres de la mobilisation armée en Cisjordanie occupée. Il est intéressant de noter que les émissions de télévision israéliennes ont également propagé la théorie selon laquelle le Hezbollah était de plus en plus présent en Cisjordanie occupée.

La série d'événements a culminé avec le lancement par l'armée israélienne, le 28 août, de la plus vaste occupation militaire de la Cisjordanie occupée depuis la seconde Intifada.

Ce dont les Palestiniens sont témoins aujourd'hui est une guerre totale menée par Israël sur de multiples fronts.

Les plans d'Israël pour Gaza sont devenus évidents lorsqu'il a forcé les gens à fuir vers une poche de terre, soit vers le bord de mer, soit vers la frontière égyptienne. Alors que le génocide se déroulait à l'intérieur de Gaza, la situation en Cisjordanie devenait encore plus tendue.

Les groupes armés qui luttent contre l'occupation israélienne à Gaza, la branche armée du Hamas, les Brigades al-Qassam, les bataillons du Jihad islamique et les Brigades des martyrs d'al-Aqsa ont également demandé à leurs membres de résister aux forces d'occupation, en particulier à Tulkarm et à Jénine.

Outre les groupes affiliés établis et reconnus, il existe des mouvements de jeunes indépendants et de base, tels que le Lion's Den et la « confusion nocturne », qui ont également résisté à l'occupation israélienne en Cisjordanie occupée.

Alors que la Cisjordanie occupée est le théâtre d'une occupation systémique et technologique de la part d'Israël, avec des points de contrôle qui limitent la mobilité et les pratiques quotidiennes des Palestiniens, les forces d'occupation ont intensifié leurs raids depuis le 7 octobre.

Israël a arrêté jusqu'à 10 000 Palestiniens "soupçonnés" de soutenir le mouvement de résistance et de critiquer la guerre brutale d'Israël à Gaza.

Au cours des 11 derniers mois, comme l'a déclaré Francesca Albanese, rapporteur spécial des Nations unies sur la Palestine, dans ses derniers commentaires, “les forces israéliennes ont tué 637 Palestiniens, dont 151 enfants, au cours d'attaques militaires, de raids et de pogroms menés par des colons en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est” occupé.

La "paix" à la manière d'Israël

Le système politique palestinien actuel peut être symbolisé en termes pratiques par la photo historique de feu le dirigeant de l'OLP Yaser Arafat et de l'ancien premier ministre israélien Yitzhak Rabin se serrant la main, avec l'ancien président américain Bill Clinton au milieu.

Les Palestiniens ont vécu dans un système conçu en fonction des dynamiques locales, régionales et mondiales des années 1990 et vendu au monde comme le processus de paix d'Oslo.

La question de savoir si la "rue palestinienne" souhaitait une telle solution reste posée.

Les souffrances du peuple palestinien ont toutefois contraint la communauté internationale à écouter une fois de plus ses demandes.

La politique de puissance mondiale après le 7 octobre est toutefois plus complexe qu'à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

Le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël a incité un autre pays disposant d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine, à se porter garant d'un "nouvel ordre mondial" pour la Palestine.

Toutes les factions palestiniennes, y compris le Fatah, le Hamas, le FPLP et le Jihad islamique, entre autres, ont convenu, lors d'une réunion en Chine le mois dernier, de parvenir à une unité nationale globale sous la bannière de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Israël a choisi de riposter en assassinant Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, et en répandant la violence dans différentes parties de la Palestine.

Haniyeh était la figure la plus importante pour l'avenir de la Palestine et le candidat idéal pour remplacer Mahmoud Abbas.

Son assassinat peut être considéré comme une tentative désespérée d'Israël de marginaliser les forces de résistance et de les radicaliser, ainsi que le public, pour qu'ils se retournent contre les dirigeants politiques palestiniens.

L'auteur Ahmet Yusuf Ozdemir est professeur assistant au département des sciences politiques et des relations internationales de l'université Ibn Haldun.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

