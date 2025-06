Le Parti démocratique du Botswana (BDP), la formation politique au pouvoir dans le pays, a confirmé samedi que le président Mokgweetsi Masisi serait son candidat à la présidentielle lors des élections générales prévues en octobre.

Il a été nommé lors du 40e congrès national du parti qui s'est déroulé dans la capitale Gaborone.

"Je suis une fois de plus profondément honoré par votre soutien indéfectible et j'accepte gracieusement la nomination à la présidence de l'illustre BDP", a déclaré Masisi dans son discours, ajoutant qu'il se sentait bien motivé et énergique pour catalyser la réalisation des aspirations économiques du pays.

De son côté, Slumber Tsogwane, président du parti et vice-président du pays, a souligné que malgré les défis sans précédent posés par la pandémie de COVID-19, le gouvernement dirigé par le BDP a mis en œuvre son manifeste avec résilience et détermination.

La constitution du Botswana limite le président à deux mandats de cinq ans. Le pays est gouverné par le BDP depuis son indépendance le 30 septembre 1966.

