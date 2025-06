Le président rwandais Paul Kagame a approuvé la mise à la retraite de plus de 1 000 soldats de l'armée, dont cinq généraux, a annoncé l'armée rwandaise dans un communiqué.

Parmi les personnes mises à la retraite figurent un ancien chef d'état-major de la défense, le général Jean Bosco Kazura, ainsi que quatre généraux de brigade, 170 officiers supérieurs et 992 soldats de différents grades qui ont atteint l'âge de la retraite ou dont les contrats de service ont pris fin, précise le communiqué.

Les généraux et les officiers supérieurs qui prennent leur retraite ont servi dans l'armée depuis la guerre de libération du Rwanda dans les années 1990.

Le général Kazura a été chef d'état-major de la Force de défense du Rwanda (RDF) de novembre 2019 à juin 2023.

Il a notamment été commandant adjoint de la force de la Mission de l'Union africaine au Darfour, au Soudan, et commandant de la force de la Mission des Nations unies au Mali (MINUSMA).

Cette décision intervient un jour après que Kagame a limogé plus de 200 soldats de l'armée, dont une vingtaine d'officiers supérieurs et subalternes, pour mauvaise conduite grave, corruption et violation de l'éthique de l'armée.

"La RDF reste ferme dans sa politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption, de l'indiscipline flagrante et de la mauvaise conduite", a déclaré vendredi à la presse le porte-parole de l'armée, le général de brigade Ronald Rwivanga.

