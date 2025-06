La Turquie réalisera son projet de système de défense aérienne ”Dôme d’acier”, a annoncé, samedi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

"J'espère que nous réaliserons notre projet de 'Dôme d'acier' avec tous ses composants. S'ils (Israël) ont le Dôme de fer, nous aurons, nous aussi, le Dôme d'acier", a déclaré Erdogan lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de l'armée de l'air turque et de la passation du drapeau.

"Le dôme d’acier garantira que nos systèmes de défense aérienne à plusieurs niveaux et tous nos capteurs et armes fonctionnent de manière intégrée les uns avec les autres", a fait savoir le président turc.

Erdogan a souligné l'importance croissante de la Turquie dans la technologie des véhicules aériens sans pilote.

"L'élan que nous avons pris dans le domaine des véhicules aériens sans pilote est suivi avec envie non seulement par les pays amis et frères mais par le monde entier", a-t-il indiqué.

Avec la mise en service des véhicules aériens sans pilote Kizilelma et ANKA-3, dont les tests sont en cours, la Turquie deviendra un acteur d'une “nouvelle ligue” dans ce domaine, a ajouté Erdogan.

Lutte contre le terrorisme

Le président turc a également réitéré l'engagement de la Turquie à renforcer ses capacités militaires. “Nous travaillons à fabriquer, développer ou fournir tout ce dont notre armée de l'air a besoin, des missiles aux systèmes de défense aérienne”, a-t-il insisté.

"Nos forces aériennes assument de grandes responsabilités dans l'élimination des menaces à la sécurité de notre pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme", a noté Erdogan.

Parlant de l’opération Claw-Lock en cours, lancée en 2022 pour cibler les cachettes terroristes du PKK dans le nord de l’Irak, Erdogan a affirmé que les forces turques veilleront à ce que les séparatistes ne soient plus une source de menace pour “notre nation et nos frères et sœurs irakiens”.

Erdogan a déclaré que certains alliés, au lieu de soutenir la Turquie, n’ont pas “hésité à soutenir ouvertement l’extension du PKK en Syrie et à accueillir les dirigeants de l’organisation terroriste séparatiste avec des tapis rouges”.

“Nous comptons uniquement sur nos propres forces et capacités”, a-t-il ajouté.

Erdogan a également félicité les forces armées turques pour avoir surmonté les défis, notamment le coup d’État manqué de 2016 orchestré par l’organisation terroriste Fetullah (FETO).

"Nous avons non seulement déraciné le gang de trahison FETO qui s'est développé comme une tumeur maligne pendant près de 40 ans, mais nous avons également renforcé notre armée dans tous les domaines", a-t-il relevé.

Le président a déclaré que la Turquie était solidaire de ses “amis et frères partout où cela était nécessaire”.

Ankara a soutenu ses alliés en Libye, en Somalie et en Azerbaïdjan, a indiqué le président, soulignant qu'aucune armée au monde, à l'exception des forces armées turques, n'aurait pu obtenir un tel succès au-delà de ses frontières en “très peu de temps”.

