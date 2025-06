La sensation afrobeats Davido et la légendaire artiste de musique du monde Angélique Kidjo ont uni leurs forces une fois de plus, cette fois pour un nouveau titre intitulé "Joy".

Prévu pour le 30 août 2024, "Joy" s'inscrit dans la continuité de leur collaboration fructueuse sur le titre "Na Money".

Les deux artistes ont exprimé leur excitation et leur impatience pour ce nouveau projet, le décrivant comme un disque vraiment spécial qui a une signification importante pour eux.

"C'était un honneur de travailler avec la légende @angeliquekidjo sur JOY", a écrit Davido sur Instagram.

"Merci @davido d'avoir apporté ta lumière ! Personne n'aurait pu faire mieux. Nous espérons que cette chanson pourra rassembler le monde pour un moment de JOY", a également réagi Kidjo sur Instagram.

Une expérience musicale unique

Les critiques s'attendent à ce que cette collaboration soit une expérience musicale unique, combinant le style afrobeats énergique de Davido et la musique du monde riche et pleine d'âme de Kidjo.

Bien que les avis sur « Joy » ne soient pas encore disponibles, leur précédente collaboration a été largement saluée pour son rythme contagieux et son importance culturelle.

Sur la base de leur travail précédent et de l'accueil positif réservé à "Na Money", on s'attend à ce que "Joy" soit une autre collaboration révolutionnaire qui illustre le pouvoir de l'échange culturel et de l'innovation musicale.

Le message de joie et d'unité exprimé par Kidjo ne manquera pas de trouver un écho auprès des auditeurs du monde entier.

Avec "Joy", Davido et Angélique Kidjo continuent de repousser les limites de la musique africaine, offrant un son frais et passionnant qui célèbre leur héritage commun et leur passion pour la musique.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp