Kylian Mbappé a réalisé une performance exceptionnelle, marquant son premier but en Liga pour le Real Madrid, qui a battu le Real Betis 2-0 au Santiago Bernabéu.

Cette victoire a propulsé les Madrilènes à la deuxième place du classement.

Mbappé avait été critiqué pour n'avoir pas marqué lors des trois derniers matches de championnat du Real Madrid. Cependant, il a fait taire ses détracteurs en trouvant le chemin des filets à deux reprises contre le Betis. Son premier but a été inscrit à la 67e minute, suivi d'un penalty huit minutes plus tard.

L'entraîneur Carlo Ancelotti a défendu Mbappé face aux critiques, insistant sur le fait que l'attaquant vedette s'adaptait bien à l'équipe.

Un potentiel fort

La victoire de Madrid sur le Betis a mis en évidence l'amélioration de la forme des Madrilènes et leur potentiel pour une saison réussie.

Le FC Barcelone a conservé son avance en tête du classement grâce à sa victoire 7-0 sur le Real Valladolid.

L'Atlético de Madrid et Villarreal occupent respectivement la troisième et la quatrième place. Gérone a remporté sa deuxième victoire de la saison contre Séville, tandis qu'Alaves et Osasuna se sont également imposés.

