En déplacement dans le nord du Sénégal pour installer les nouveaux gouverneurs de Saint-Louis et de Matam, le général Jean Baptiste Tine, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, s’est exprimé dimanche sur la récente montée des agressions dans le pays, notamment à Dakar et dans sa banlieue.

"Ces derniers temps, nous avons remarqué, notamment Dakar et sa banlieue. Il y a eu des morts, des meurtres. Les meurtres sont au nombre de 16", a déclaré le ministre Tine, ajoutant que ce chiffre est préoccupant.

Le meurtre d’un célèbre danseur et de son colocataire dans la banlieue de Dakar a récemment fait les gros titres. D’après les médias locaux, les suspects ont été arrêtés en un temps record par la Division des investigations criminelles et sont sous mandat de dépôt.

Face à cette insécurité grandissante, Jean-Baptiste Tine a souligné l’engagement des autorités à renforcer les mesures de sécurité. "La police et la gendarmerie, les autorités en général, ne sont pas inactives face à ce phénomène. Nous luttons farouchement contre l’insécurité", a-t-il insisté.

Le ministre a tenu à rassurer la population sénégalaise, affirmant que les autorités sont déterminées à assurer leur sécurité. Il a ajouté que des instructions ont déjà été données pour intensifier la présence des forces de l’ordre sur le terrain.

Les citoyens sont appelés à aider les forces de l’ordre dans leur mission, en signalant toute information pertinente susceptible de prévenir des crimes.

Le ministre a salué le travail des forces de police, soulignant leur efficacité dans la résolution des meurtres récents.

"C’est le lieu de féliciter les forces de police en général, parce que tous les meurtres qui ont été commis, les forces de l’ordre ont réussi à identifier, interpeller, arrêter et défaire les auteurs. […] Nous allons encore redoubler d’efforts pour ramener la sérénité sur l’ensemble du territoire national", a-t-il conclu.

