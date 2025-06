Par Sylvia Chebet

La décision de l'Afrique du Sud de mettre fin à l'élevage de lions en captivité va mettre un terme à une industrie vieille de près de trois décennies, ce qui n'est pas du goût des éleveurs. Willie Le Roux participe depuis 2006 à des recherches sur la reproduction artificielle en collaboration avec des universités locales et internationales.

En 2017, il a produit les premiers lionceaux par insémination artificielle. Le lodge de Le Roux permet aux touristes de participer à des promenades éducatives guidées avec des lions, ce qui, selon lui, aide à payer ses employés et à financer son centre de recherche.

"Le gouvernement ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre... il ne peut pas nous donner l'autorisation de faire de la recherche et nous priver de notre source de revenus", a déclaré M. Le Roux, propriétaire d'un pavillon de chasse, à l'agence de presse Reuters.

Asini Sanadi, un soigneur d'animaux qui travaille depuis 14 ans à l'hôtel de Le Roux et qui est le seul soutien financier de sa famille, a déclaré que l'arrêt de l'élevage des grands félins nuirait à son gagne-pain.

Liberté pour les grands félins

Cependant, pour les défenseurs de l'environnement, les animaux sauvages appartiennent à la nature, et cela n'est pas négociable. Edith Kabesiime, responsable de la campagne sur la faune sauvage chez Animal Welfare Protection, explique que les animaux sauvages ne peuvent vivre une vie épanouie que dans leur habitat naturel.

"Ils peuvent s'épanouir si on les laisse vivre et se reproduire de manière naturelle", explique-t-elle à TRT Afrika, précisant qu'à l'état sauvage, les grands félins jouissent de cinq formes de liberté : Il s'agit notamment de "choisir leurs partenaires, choisir d'être dans les troupeaux qu'ils veulent, choisir de socialiser de la manière qu'ils jugent la meilleure pour eux et aussi être en mesure d'apprendre des compétences de leurs pairs dans le troupeau", explique la conservationniste, ajoutant que les laisser exprimer leurs comportements naturels les englobe tous.

"Dès qu'on les place dans un environnement artificiel, tous ces comportements naturels sont compromis."

L'Afrique du Sud compte plus de 8 000 lions vivant en captivité, soit la plus grande population de lions en captivité au monde, dépassant la population de lions sauvages du pays, estimée à 3 000 individus.

"Bien sûr, d'un point de vue scientifique, il est possible d'élever les lions. Si vous mettez un mâle et une femelle dans le même enclos, ils s'accoupleront. Mais l'inconvénient est que ces lionceaux ne seront pas en mesure de grandir dans un environnement naturel où ils pourront apprendre tous les instincts sauvages dont ils ont besoin pour mener une vie harmonieuse dans la nature."

Kabesiime est d'accord.

"Par exemple, il est difficile d'apprendre aux lionceaux à chasser, ce sont les mères qui leur apprennent à chasser. Donc, dans un enclos, je me demande comment on peut apprendre aux lions à être des chasseurs efficaces d'antilopes, de buffles et de toute la gamme d'animaux que les lions chassent."

Sauver le roi de la jungle

"Nous sommes confrontés à une situation très délicate", souligne M. Kabisiime, qui insiste sur le fait que les lions occupent une place écologique particulière.

"Ce sont des prédateurs et ils se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire, au-dessus des êtres humains, car les lions peuvent nous manger."

En avril, le gouvernement sud-africain a mis en œuvre le rapport d'un groupe de travail ministériel recommandant la fermeture des sites de reproduction, sous la pression croissante des défenseurs de l'environnement.

La décision du cabinet sud-africain n'indiquait toutefois pas de date limite pour l'arrêt de l'élevage, un détail que les défenseurs de l'environnement attendent avec impatience.

Le rapport encourage les propriétaires d'installations d'élevage à quitter volontairement le secteur en euthanasiant ou en stérilisant les animaux ou en les remettant au gouvernement pour qu'ils soient relâchés dans la nature ou transférés dans des sanctuaires.

"Les organisations de protection de la nature pourraient réaffecter les fonds et les ressources actuellement consacrés à l'industrie de l'élevage en captivité pour soutenir de véritables efforts de protection de la nature", a déclaré Fiona Miles, directrice de Four Paws, une organisation de protection des animaux en Afrique du Sud.

Les communautés entourant les réserves naturelles et les parcs nationaux pourraient bénéficier de gains économiques si le tourisme augmentait, a déclaré M. Miles.

