La compagnie aérienne publique éthiopienne Ethiopian Airlines a annoncé qu'elle suspendait ses vols vers l'Érythrée voisine, invoquant des conditions d'exploitation difficiles non spécifiées.

Asmara avait précédemment déclaré qu'elle suspendrait tous les vols d'Ethiopian Airlines à la fin du mois.

"Ethiopian Airlines a le regret d'informer ses clients qui voyagent de/vers Asmara qu'elle a suspendu ses vols vers Asmara à compter du 3 septembre ... en raison des conditions d'exploitation très difficiles qu'elle a rencontrées en Érythrée et qui sont indépendantes de sa volonté", a déclaré Ethiopian Airlines dans un communiqué lundi en fin de journée.

Lire aussi

L'Érythrée prévoit de suspendre les vols d'Ethiopian Airlines d'ici fin septembre

Les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée ont été marquées par des tensions et des conflits, et leur différend frontalier, qui dure depuis des décennies, n'est toujours pas résolu.

Historique des conflits

Les vols entre l'Éthiopie et l'Érythrée avaient repris en 2018 après deux décennies, à la suite d'un accord de paix et de la reprise des relations diplomatiques entre les deux voisins qui ont valu au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed un prix Nobel de la paix un an plus tard.

Les deux pays avaient déjà rompu leurs relations en 1998, lorsqu'une guerre de deux ans avait éclaté entre les deux nations à propos de leur frontière contestée.

Cinq diplomates ont déclaré à Reuters que la suspension était un signe tangible que les relations entre Asmara et Addis s'étaient considérablement détériorées, mais ils ont ajouté que le risque de reprise du conflit était peu probable pour l'instant.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle essaierait de replacer les passagers concernés sur d'autres compagnies aériennes sans frais supplémentaires ou qu'elle offrirait des remboursements, mais elle n'a pas donné plus de détails sur les conditions auxquelles elle se référait.

Le ministre érythréen de l'information, Yemane Gebremeskel, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique en termes de revenus et de bénéfices, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), l'organisme mondial du secteur.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp