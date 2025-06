Par MazhunIdris

Ibrahim Maman, 37 ans, se trouvait dans une épicerie à Damagaram, au Niger, le 26 juillet de l'année dernière, lorsqu'il a appris que les militaires ont pris les rênes du président déchu Mohamed Bazoum lors d'une prise de pouvoir spectaculaire à Niamey, à 950 km de là.

"Je me souviens que c'était un mercredi", raconte Ibrahim, un journaliste citoyen qui tient un blog d'information.

"J'ai décidé de vérifier la véracité des informations en ligne et je suis tombé sur plusieurs versions d'une tentative de coup d'État. Ma première réaction a été de rejeter l'histoire en la qualifiant de "fake news".

Il a rapidement reçu la confirmation, par le biais d'un bulletin d'information de la télévision locale, que le Niger avait effectivement été le théâtre d'un coup d'État.

Alors qu'il se remémorait 13 ans en arrière, le 18 février 2010, date de la dernière tentative de putsch au Niger, M. Ibrahim s'est senti un peu mal à l'aise.

Un an plus tard, certaines des craintes initiales qui l'habitaient semblent avoir été apaisées par une transition inhabituelle d'un gouvernement élu à une administration militaire.

Complexités régionales

Le Niger, pays d'Afrique de l'Ouest dont la population majoritairement musulmane s'élève à plus de 25 millions d'habitants, a obtenu son indépendance du régime colonial français en 1960.

Faisant partie de la vaste région du Sahel qui s'étend au sud du désert du Sahara, ce pays francophone composé de diverses ethnies a toujours été difficile à gouverner en raison de sa géographie et de sa proximité avec de nombreux États.

Le Niger a également le taux de fécondité total le plus élevé au monde, avec une moyenne de près de sept enfants par femme en 2022.

Le défi le plus difficile à relever est la lutte contre le crime organisé, principalement le trafic de migrants, le trafic d'armes et le terrorisme.

La principale justification donnée par les putschistes pour limoger le gouvernement de l'ancien président Bazoum était qu'ils voulaient éviter une nouvelle détérioration de l'économie et de la sécurité, qui s'était avérée difficile à surmonter par les gouvernements précédents.

"Il y a eu beaucoup de progrès et il y a encore de la place pour d'autres", déclare Ibrahim.

Changer les perceptions

Le gouvernement militaire du Niger semble être de plus en plus populaire au sein de la population, alors qu'il déplace les liens mondiaux de l'Ouest vers l'Est. La junte s'est déjà fait de nouveaux amis.

Malgré les menaces d'isolement de la part de pays comme la France et les États-Unis, la junte a choisi de mettre fin aux pactes militaires et aux partenariats de développement avec les pays et les institutions occidentaux, ce qui s'est traduit par une diminution de l'aide au développement à l'étranger.

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), au pouvoir, a également expulsé les troupes françaises et américaines, tout en imposant la fermeture de la base de drones de ces dernières.

En juin, la junte a révoqué la licence d'exploitation du producteur français de combustible nucléaire Orano dans l'une des plus grandes mines d'uranium du monde.

Quelques jours plus tard, elle a annoncé que la mine d'Imouraren était revenue "dans le domaine public de l'État". Cette politique de la junte reste le point de ralliement d'un sentiment nationaliste renaissant.

"Je pourrais dire que des progrès ont été réalisés par le gouvernement du CNSP dirigé par Abdourahamane Tchiani au cours de l'année écoulée, notamment en ce qui concerne l'affranchissement du contrôle sécuritaire français", déclare M. Ibrahim à TRT Afrika.

L'ancien gouvernement civil avait signé des accords de sécurité avec les puissances occidentales qui n'ont pas apporté d'améliorations crédibles pour influencer l'opinion publique.

"Pourquoi avons-nous des bases militaires étrangères dans notre pays qui hébergent leur personnel ? Pourquoi n'ont-ils pas arrêté les tireurs, les trafics d'armes et de drogue ?" Telles sont quelques-unes des questions qui sont restées dans l'esprit du public alors que le Niger luttait contre les associés d'Al-Qaïda, les ramifications de Daesh et les terroristes de Boko Haram du Nigéria voisin.

Le temps du progrès

Les conflits sont la dernière chose dont un pays comme le Niger a besoin, compte tenu de son économie peu diversifiée, qui dépend de l'agriculture pour 40 % de son PIB, selon les données de la Banque mondiale.

En 2023, le taux d'extrême pauvreté au Niger était estimé à 52 %, avec un pic de 14,1 millions de personnes.

Deux ans plus tôt, le Niger avait connu son premier transfert de pouvoir civil démocratique en cinq décennies, lorsque Bazoum avait été investi président après les deux mandats de Mahamadou Issoufou.

Alors que le coup d'État du 26 juillet 2023, perpétré par des membres de la garde présidentielle nigérienne, a été accueilli avec stupeur à l'extérieur du pays, les photos montrant des foules à Niamey acclamant les nouveaux dirigeants en uniforme ont créé un étrange contraste.

Avec les prises de pouvoir militaires au Mali et au Burkina Faso, les puissances occidentales auraient voulu que le Niger reste un partenaire régional fiable dans leur soi-disant guerre contre la violence extrémiste.

En 2024, c'est un autre scénario qui se dessine, à la grande déconfiture de l'axe occidental.

"Nos citoyens ont exprimé leur désir de voir la fin des bases militaires étrangères après des années de présence au Niger. En fait, nous avons ouvertement exprimé notre souhait de voir cesser les partenariats avec ces puissances néocoloniales", déclare la junte.

"Nous ne voyons aucun avantage à leur présence, alors que nos soldats et nos civils continuent d'être tués. Le 26 juillet 2023 est donc notre deuxième jour d'indépendance."

Regarder vers l'avenir

Le CNSP a également tenu bon dans l'impasse diplomatique avec le bloc régional de la CEDEAO, qui a d'abord exigé le rétablissement du régime civil, puis la remise du président déchu Bazoum.

Ces derniers mois, le Niger semble avoir apaisé son différend avec le Bénin voisin, où un important oléoduc soutenu par la Chine passe par les ports maritimes béninois.

Malgré les changements inattendus qui se sont déjà produits, la population nigérienne garde l'espoir que la sécurité, le développement durable, la sécurité alimentaire et les équipements sociaux sont désormais à portée de main.

Ibrahim pense que son pays est en train de se remettre sur les rails, avec des objectifs clairement définis. "Nous rêvons de progresser grâce à l'alphabétisation des masses, dont la majorité est jeune", explique-t-il à TRT Afrika.

