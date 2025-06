La Turquie et l'Égypte partagent une position commune sur la question palestinienne, et les deux parties souhaitent un cessez-le-feu immédiat et permanent à la guerre d'Israël contre Gaza, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

“Les contributions de la Turquie et de l'Égypte à la paix et à la stabilité régionales sont d'une importance vitale”, a déclaré M. Erdogan mercredi, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, qui est en visite en Turquie, à l'invitation d'Erdogan.

Il s'agit de la première visite du président égyptien en Turquie depuis son entrée en fonction en 2014.

Dans le cadre de la visite du président Al-Sissi, les deux chefs d’État ont coprésidé la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre les deux pays, au cours de laquelle 18 accords ont été signés, dans divers domaines.

“Nous avons réaffirmé notre volonté de faire progresser notre coopération dans tous les domaines, notamment l'industrie, le commerce, la défense, les soins de santé, l'environnement et l'énergie”, a ajouté Erdogan, ajoutant que les deux pays feraient progresser leurs relations multidimensionnelles dans le cadre d'une “approche gagnant-gagnant”.

Histoire commune, liens étroits

La Turquie et l'Égypte, deux puissances du Moyen-Orient, ont progressé dans l'approfondissement de leurs relations bilatérales dans le cadre du processus de normalisation lancé il y a trois ans.

Le président Erdogan s'est rendu en Égypte, en février dernier, où il a rencontré Al-Sissi avec lequel il a conclu plusieurs accords dans les domaines du tourisme, de la culture et de l'éducation.

Les relations commerciales sont depuis longtemps la pierre angulaire de la coopération entre la Turquie et l'Égypte. Les deux pays espèrent maintenant augmenter le volume de leurs échanges bilatéraux d'au moins 50 %, pour passer de 10 à 15 milliards de dollars.

La Turquie figure parmi les cinq premiers partenaires commerciaux de l'Égypte depuis dix ans.

Les deux pays peuvent se prévaloir de siècles d'histoire commune et de liens d'amitié étroits.

L'année prochaine marquera le centenaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

