L'accès inadéquat des pays africains à l'allègement de la dette est une recette pour l'agitation sociale, a déclaré jeudi le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, en proposant de nouvelles réformes de la structure financière internationale.

La crise croissante de la dette sur ce continent d'un milliard d'habitants a donné lieu à une explosion de troubles civils ces derniers mois, après des manifestations au Kenya, où la police a affronté des manifestants qui se rassemblaient contre des propositions d'augmentation d'impôts.

Des manifestations similaires ont eu lieu au Nigeria et en Ouganda pour protester contre le coût de la vie.

Les nations africaines ont cherché à restructurer leurs dettes par le biais d'une nouvelle architecture conçue par le G20, appelée "cadre commun", mais le projet n'a pas, comme prévu, accéléré les pourparlers entre une myriade de dirigeants, des banques d'État chinoises et les gestionnaires d'actifs basés à Londres, en passant par les banques new-yorkaises.

En juin, la Zambie est devenue le premier pays à restructurer avec succès sa dette par le biais de ce mécanisme, plus de trois ans après avoir manqué à ses engagements.

Des réformes en profondeur

Guterres a déclaré lors d'un important sommet sur la coopération sino-africaine à Pékin que "la situation de la dette en Afrique est insoutenable et porteuse de troubles sociaux".

"Les pays africains n'ont pas accès à un allègement efficace de leur dette, leurs ressources sont limitées et les financements concessionnels sont nettement insuffisants pour répondre aux besoins fondamentaux de leur population", a-t-il déclaré.

Guterres a proposé "des réformes profondes de l'architecture financière internationale obsolète, inefficace et injuste" et des mesures de relance "pour fournir aux pays en développement les liquidités dont ils ont besoin tout en recherchant des solutions à moyen et à long terme".

Énergies renouvelables

Pékin, le plus grand prêteur bilatéral au monde, accueille cette semaine 50 dirigeants de pays africains pour le neuvième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, au cours duquel le président chinois Xi Jinping a promis 360 milliards de yuans (50,70 milliards de dollars) de nouveaux financements pour le continent au cours des trois prochaines années.

La Chine a approuvé des prêts d'une valeur de 4,61 milliards de dollars à l'Afrique l'année dernière, soit la première augmentation annuelle depuis 2016.

Guterres a déclaré que les initiatives de la Chine à travers l'Afrique pourraient conduire à une "révolution des énergies renouvelables" et "être un catalyseur pour des transitions clés sur les systèmes alimentaires et la connectivité numérique".

